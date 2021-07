Egyetemistát indít Szegeden Szanyi Tibor pártja

Megoldaná Szeged és környéke ivóvízproblémáját, rendezné a nyugdíjakat és megszüntetné a feketefoglalkoztatást az ISZOMM Csongrád-Csanád megyei országgyűlési képviselőjelöltje. Dobos László 22 éves, Győrben született és politológiát hallgat a Szegedi Tudományegyetemen.

– A szegedi kettes körzet képviselőjeként vállalom, hogy itt helyben olyan ivóvízügyi megoldásokat dolgozunk ki, amelyek országos mintákat adhatnak – mondta hétfői bemutatkozó sajtótájékoztatóján Szegeden, a Széchenyi téren az Igen Szolidaritás Magyarországért Mozgalom (ISZOMM) párt országgyűlési képviselőjelöltje. Dobos László arról is beszélt, hogy a kollégiumi helyek bővítésének problémáját is a szívén viseli, és szerinte nagyon fontos a feketefoglalkoztatás visszaszorítása is, ami komoly probléma ma az országban.

Dobos László a párt „Igen Szocializmus” című programjából külön kiemelte a nyugdíjakra vonatkozó részt.

– Ha mi, fiatalok nem fogunk hozzá a nyugdíjak azonnali és tartós rendezéséhez, akkor 50 év múlva éhen halunk, ha addig a klímaváltozás egyáltalán élni hagy minket – fogalmazott.

A képviselőjelölt azt is elmondta, hogy 22 éves, Győrben született, egy faluban élt, és politológiát hallgat a Szegedi Tudományegyetemen.

A sajtótájékoztatón beszélt Szanyi Tibor pártjának országgyűlési képviselője is, aki most függetlenként ül a parlamentben. Székely Sándor többek között azért indult országjáró túrára, hogy aláírást gyűjtsön arról, hogy havi nettó 250 ezer forint legyen a minimálbér. Székely Sándor mostanáig több mint 170 ezer aláírást gyűjtött össze, de folytatja az országjárást, amelyen nem csak a minimálbér emeléséről beszél. Az ISZOMM programjának a része nyugdíjak 50 ezer forintos emelése is. Elmondta, hogy pártjának ez lesz az első megvalósuló programpontja, ha hatalomra kerülnek.