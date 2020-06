Egyetlen egyházmegyei otthonban sem volt koronavírusos beteg

Egy hét alatt 760 személyt teszteltek az egyházmegye szociális intézményeiben a Szegedi Tudományegyetem szakemberei. Sehol sem volt koronavírussal fertőzött beteg. Kiderült, Rovó László rektor a betegellátás során kapta el a vírust.

– Amikor a legnagyobb szükség volt rá, akkor érkezett a Szegedi Tudományegyetemtől a segítség. Egy hét alatt elvégezték a Szeged-Csanádi Egyházmegye fenntartásában működő szociális intézmények mintegy 160 alkalmazottjának és körülbelül 600 ellátottjának koronavírus szűrését. Egyetlen személynél sem mutatták ki a fertőzöttséget – közölte csütörtökön Ritz Judit, a Bálint Sándor Egyházmegyei Szeretetszolgálat igazgatója. Hozzátette, így nyugodt szívvel tudnak látogatókat fogadni most már az intézményeikben.

Elsőként Szegeden, a Harmat utcai Bálint Sándor Szeretetotthonban szűrtek, ezt követte az értelmi fogyatékos és halmozottan sérült fiatalok számára fenntartott bentlakásos intézmény, a Kálvária Védőotthon. Utána Hódmezővásárhelyen a Badalik Bertalan Szociális Szolgáltatóban, Újkígyóson a Szent Erzsébet Szeretetotthonban és Gerendáson a Szent József Szeretetotthonban végezték el a tesztelést.

Az igazgató elmondta, az influenza miatt két héttel korábban látogatási tilalmat rendelt el, mint az a koronavírus miatt szükségessé vált, ezzel pedig időt tudtak nyerni. Folyamatos fertőtlenítést végeztek, fertőtlenítőszereket és védőruházatot vásároltak minden intézményükbe, a tesztelést viszont anyagi okokból nem tudták volna elvégezni, ezért is volt jelentős számukra az SZTE segítsége. Kiderült, az egyetem az otthonok lakóinak akut ellátásában is közreműködött a veszélyhelyzet alatt.

Rovó László, a Szegedi Tudományegyetem rektora kiemelte, a vizsgálatok kimutatták, hogy gócpontok alakultak ki hazánkban, ilyen pont volt például az idősek otthona is, ezért tartották fontosnak, hogy az egyházmegye számára segítséget nyújtsanak, hiszen a megelőzésben ennek jelentős szerepe van. Büszkeségként említette, hogy az egyetem egyik kutatója volt az, aki hazánkban meg tudta határozni a vírus terjedésének aspektusait is. Rámutatott, továbbra is óvatosnak kell maradni és az eddigi tapasztalatok alapján kell cselekedni, hiszen nem kizárt, hogy a koronavírusnak lesz egy második hulláma is.

Lapunk kérdésére a rektor elmondta, a Magyar Orvosi Kamara Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Szervezete által indított vizsgálat lezárult, a független bizottság megállapította, hogy alaptalan volt az eljárás elindítása megfertőződésével kepcsolatban. – A tünetek jellege miatt azonnali vizsgálatot kértem és karanténba vonultam. A vizsgálatok alapján szinte biztosan kijelenthető, hogy a betegellátás során fertőződtem meg – tette hozzá Rovó László.