Egykori ellenségek nyugszanak most egymás mellett

Ünnepélyesen átadták az Ortodox temetőben a felújított első világháborús hadisírokat. A méltó állapotba került sírokban nem csak magyar honvédek nyugszanak, mellettük fekszenek az itt elesett külföldi hadifoglyok is.

Az elesett katonák végső nyughelyének felújítását egy pályázat segítette, amit a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum írt ki az I. Világháború centenáriumához kapcsolódóan. Korábban már a Szeged-Csanádi Egyházmegye támogatásával újították fel a római katolikus temető hadisírjait és emlékművét, most pedig a város hat temetőjében kerülhetett sor további felújításokra.

Összesen csaknem százötven sírt hoztak méltó állapotba, ezek közül a legtöbb, száznégy az ortodox temetőben fekszik. Mészáros Júlia családját is érintette az első világháború, az idős hölgy lapunknak elmondta, egyik nagyapja megjárta az olasz hadifogságot, másik nagyapja viszont nem tért haza a Nagy Háborúból, három árvát és egy özvegyet hagyott hátra. – Nagyapám, Kiss Ferenc Olaszországban esett fogságba, sokat mesélt róla. Egy szőlősgazdánál dolgozott, emberül bántak vele. Ugyanakkor kelt, ugyanazt ette, ugyanannyit dolgozott, mint a család, akinél volt. A másik nagyapám, Mészáros István neve fent van az emlékművön, vele nem tudjuk, mi történt, sosem tért haza – mesélte el Mészáros Júlia.

A hadisírok felavatásán Szabó Zoltán Ferenc, Szentes város polgármestere beszédében kiemelte, azokra emlékezünk, akik hátrahagytak édesanyát, feleséget, gyermekeket, akik szülőföldjüktől távol, de szülőföldjükért áldozták fel az életüket.

Dr. Juhász Tünde, Csongrád megyei kormánymegbízott elmondta, büszke lehet Szentes arra, hogy száz évvel a Nagy Háború után sem feledkezik meg a város hőseiről. Csongrád megyében mintegy tizenkétezer férfi esett áldozatul életüket vesztve, megnyomorodva vagy fogságba esve. A 101-es gyalogezredből hatezren haltak meg, köztük négyszáz szentesi.

Erdélyi Lajos, a Honvédelmi Minisztérium humánpolitikáért felelős helyettes államtitkára beszédében hangsúlyozta: kiemelten fontos, hogy az emlékezet helyeit megőrizzük, kellő figyelmet szenteljünk a hősök neveit őrző síroknak, emlékműveknek. – Szentes nem felejti hőseit, példázza ezt az I. Világháborús Emlékmű felállítása és a Hősök Erdejének kialakítása. Ezért is jelentős, hogy most a majdnem feledés homályába vesző első világháborús hadisírokat felújították – mondta el az államtitkár, akik megemlékezett több szentesi hősi halált halt katonáról is, sorolva hőstetteiket.

Ezt követően Mészáros László alezredes, a MH Tábori Lelkészi Szolgálat protestáns lelkésze, és Horváth Kornél főhadnagy, a MH Tábori Lelkészi Szolgálat katolikus lelkésze megemlékező imái után Borisz atya, a Kecskeméti Ortodox Egyházközség parókusa áldotta meg a sírokat.