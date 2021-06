Egymilliárd forint bevételtől esett el tavaly az SZKT

Veszteséggel zárta a tavalyi évet a Szegedi Közlekedési Kft., ami nem meglepő a koronavírus-járvány miatt. Több, saját beruházást is leállítottak, viszont trolifelújításra jutott pénz, ha nem is annyi, mint amennyit szerettek volna. Sőt, a járvány miatt venniük kellett 2350 liter Domestost is.

Elfogadta Botka László a Szegedi Közlekedési Kft. tavalyi évről szóló beszámolóját. A polgármester most is egyedül dönthetett, mert a veszélyhelyzet miatt nem kell összehívni a városi közgyűlést, így a képviselők csak online véleményezhették az éves beszámolót. A szegedi városi tulajdonú cégek közül a Szegedi Közlekedési Kft.-t érintette a legsúlyosabban a koronavírus-járvány – olvasható a dokumentumban. Sokkal kevesebb utas volt, mint korábban, ráadásul a parkolásból se folyt be pénz a kasszába. Éppen a járvány miatt a repülőtér sem hozott annyi bevételt, mint akár egy évvel ezelőtt. Ezzel együtt az összes bevételkiesés valamivel több, mint 987 millió forint volt. A nehéz helyzetben azért valamennyit fejleszteni is tudott a cég, átadták például a tizedik felújított trolibuszt. A pirosra festett jármű most már megfelel az összes előírásnak és a mai kor elvárásainak is. Az utastájékoztató rendszer és a fedélzeti jegyautomata már ismerős lehet a szegedi utasoknak. A tíz busz felújítása egyébként valamivel több mint 770 millió forintba került, természetesen nem tavaly, hanem a trolifelújítási program kezdete, azaz 2017 óta. Érdekes adatokat közöltek a beszámolóban arról is, hogy mennyi mindent vásároltak, ami a védekezéshez kell. Összesen 1615 flakon alkoholos kézfertőtlenítőt, 2350 liter Domestost, 12 659 pár gumikeszyűt, 7017 darab maszkot és 1111 csomag törlőkendőt használtak fel. A helyzet miatt arra is szükség volt, hogy például fizetés nélküli szabadságra küldjék négy hónapra a nem főállású, illetve a nyugdíjas dolgozókat.

Összességében tehát a pocsék évet 234 millió 918 ezer forint veszteséggel zárták, így osztalékfizetésről természetesen szó sincs.