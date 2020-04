Egyre kevesebb a hiánycikk a boltokban

Több mint 1 hónapja hirdette meg a kormány az új típusú koronavírus-járvány miatt a veszélyhelyzetet és harmadik hete tart a kijárási korlátozás. Rengeteget vásároltak, készleteket halmoztak fel az emberek márciusban, több termékből nem volt elegendő – kíváncsiak voltunk, ma mi a helyzet.

– Általában mindent találok, kapok, amit vásárolni szeretnék – mondta a pusztaszeri Németh­né Magony Veronika, akit a vegyeskereskedés előtt kérdeztünk tapasztalatairól, ehhez a véleményhez csatlakozott a közelben dolgozó Zsuzsanna is. Veronika hozzátette, szájmaszkot Szegeden kapott 2000 forintért, de a kolléganője is varrt számára egy moshatót textilből, korábban a falu gyógyszertárában is lehetett kapni, 600-ért.

Hipó nincs

A bolt ajtajában a koronavírus-világjárvány okozta veszélyhelyzettel és kijárási korlátozással kapcsolatos tudnivalók fogadják a betérőt.

– A polcok tele vannak, de hiánycikkek azért akadnak – fogalmazott Katona Ágnes boltvezető. Hipót 2,5–3 hete nem kaptak, korábban a liszt is hiánycikknek számított, több nagykereskedésben, 20–30 kilójával véve szerezték be készletüket.

– A fertőtlenítőt is folyamatosan keresik, az egyik márkát már jó ideje nem kapjuk, jelenleg a friss élesztő is hiánycikk, szárítottat pedig legalább 1 hónapja nem szállítottak – tette hozzá Ágnes.

Megsértődtek

– A helyi 65 év feletti nyugdíjasok egy része nehezen szokta meg, hogy a kijárási korlátozás alatt csak 9-től 12 óráig jöhetnek vásárolni, van, aki nem is tud, mert dolgozik – mondta Katona Ágnes. Akadt, aki megsértődött, mert nem engedték be 12 után, és még azt sem hagyta, hogy kivigyék neki a bolt elé a kért a termékeket. Utóbbi gyakorlattá vált, ha hamarabb vagy később jönnek az idősek, de ez egyre ritkábban fordul elő. Kiszállítást is vállalnak, amelyben az önkormányzat felajánlotta segítségét, de még nem kellett igénybe venniük.

Pusztaszer központjában néptelenek voltak az utcák, a játszóterek, a gyógyszertárban pedig megtudtuk, az első 2 hét volt a kritikus, akkor söpört végig rajtuk is a felvásárlási láz.

Kézfertőtlenítő

– Kapok, most is találtam mindent, amit venni szerettem volna – árulta el Klári, aki egy balástyai üzletben vásárolt. Hozzátette, kézfertőtlenítő nincs, azt a gyógyszertárban készítenek.

– Nem tehetünk mást, el kell fogadni ezt a helyzetet, viseljük a szájmaszkot, a gumikesztyűt és vigyázunk egymásra – mondta még.

Olyannal is találkoztunk, aki az önkormányzatnál dolgozik, idősekhez jár, őket gondozza és feladatai közé tartozik a bevásárlás, a csekkek befizetése, halaszthatatlan ügyek intézése és a gyógyszerek kiváltása.

Élesztő, kiporciózva

– Az élesztő a sláger, kell a kenyérsütéshez. Többet is, akár nagyobb tételben is vinnék az emberek, de a vásárolt mennyiséget 5-10 dekás adagokba kiporciózom, és mindenkinek maximum kettőt engedek venni, hogy másoknak is jusson – jelentette ki Zsuzsanna, egy balástyai zöldséges és vegyesbolt vezetője. Hozzáfűzte, heti 3 alkalommal kap friss élesztőt, szárítottat ő is régen látott már. – A miénk nagy, népes család, de a biztonság, az egészségünk miatt nem mentünk locsolkodni – árulta még el.