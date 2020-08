Egyre szebb az uszoda az Etelkán – Fotók, Videó

1200 nézőt fogad majd be a versenymedence melletti lelátó a fedett uszodában. Bejártuk a 13,5 ezer négyzetméteres komplexumot, a tervek szerint jövő tavasszal már úszhatunk a medencékben. Különleges wellnessrészleg is várja majd a kikapcsolódni és pihenni vágyókat.

Állnak a válaszfalak, hamarosan minden üvegfal és nyílászáró a helyére kerül, a tetőpanelek már a tartószerkezeten pihennek – egyre látványosabb állapotban van a fedett uszoda az Etelka soron, amit a Modern Városok programban építenek 16 milliárd forintból. Csanádi Zoltánnal, a Szeged Pólus Nonprofit Kft. ügyvezetőjével jártuk be a 13,5 ezer négyzetméteres épületkomplexumot. Megtudtuk, folyamatosan halad a tetőszerkezet úgynevezett komplettírozása, valamint megkezdődtek a belsőépítészeti munkák is.



Tesztelték a medencéket

Csanádi elmondta, folyamatos az épületgépészeti elemek beszerelése, illetve elkezdődött a víztisztító-technológia és az uszodatechnológia kialakítása. Helyére került az erősáramú kábelek nagy része is, és hamarosan elkezdik az elosztószekrények szerelését. A telken belül és az Etelka soron zajlik az útépítés, valamint a tetőkert kialakítása – tette hozzá.

Kész van a tanmedence és a bemelegítőmedence is, mindkettőben elvégezték már a vízzáró próbát. A versenymedence is elkészült, azt viszont egyelőre egy vastag burkolat takarja, ezen közlekednek a munkagépek, amik segítségével a helyére kerül majd az álmennyezet. A lelátók is készen állnak, 1200 néző tud majd helyet foglalni a tribünön.

Sportolhatunk és feltöltődhetünk

Ügyeltek arra is, hogy az épületben az úszómestereknek, a bíróknak, az edzőknek, a sportolóknak, valamint a lakosságnak is külön helyiségei, öltözői legyenek. Kialakítanak úgynevezett first és a last call room-ot is, ahol a versenyzők befejezik az öltözködést, megkapják a nevüket csupa nagybetűvel tartalmazó matricát a melegítőjükre, illetve csekkolják majd a felszerelésüket is.

A sport mellett a feltöltődésre is lehetőség lesz az új épületben, ugyanis külön wellnessrészleg készül szaunákkal, masszázs szobákkal, merülőmedencével, Kneipp-fürdővel, valamint Krioval, vagyis hideg szaunával. Ez a rész már szintén előrehaladott állapotban van, ahogyan a tetőtér is, ahol külön napozóteraszt alakítanak ki.

Kékben és sárgában

Az utcáról hatalmas üvegajtókon léphetünk majd be a komplexumba, ahol egy tágas aula fogad minket, amelynek egyik oldalán bérelhető helyiségek lesznek, a másik oldalon pedig tanulószobákat alakítanak ki. Így ha a tanórák és az edzések között van néhány lyukas órája a gyerekeknek, amit nem tudnak hol eltölteni, akkor a sportfoglalkozás előtt elkészíthetik itt a leckéiket. Konditermek is várják majd a sportolókat, akiknek igényeire külön ügyeltek az edzőtermek tervezésekor.

Ha a gépészeti munkákkal végeznek, akkor jöhet a burkolás. A festést is ekkor végzik majd el, a kék és a napsárga szín dominál majd az épületben. Csanádi Zoltán elmondta, a tervek szerint az uszoda műszaki átadás-átvétele előreláthatólag az év végéig lezajlik, míg az ünnepélyes átadóra a több hónapos speciális próbaüzem után kerülhet sor.