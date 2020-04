Egyre többen viselnek maszkot

Remélem, az idős bácsi és a kislány is felépülnek minél hamarabb – mondta Katona Mária, akivel az egyik bevásárlóközpont parkolójában találkoztunk.

– Húsvét hétfőn a sajtóból értesültünk arról, hogy már nálunk is van fertőzött beteg. Nem ijedtünk meg, de kicsit megdöbbentünk. Idő kérdése volt, hogy mikor jelenik meg a vírus Vásárhelyen. Remélem, az idős bácsi és a kislány is felépülnek minél hamarabb – mondta Katona Mária, akivel az egyik bevásárlóközpont parkolójában találkoztunk. Maszkot viselt és gumikesztyűt. Hozzátette, eddig is igyekeztek megvédeni magukat. Ő egyedül jár vásárolni, nem nézelődik, azt veszi meg, amit kell. Tapasztalatai szerint nem mindenki cselekszik így.

– Szíven ütött, hogy pont a legvédtelenebbek, egy idős ember és egy pici lány az elsők. Imádkoztam értük – ezt már Bán Erika mondta. Megjegyezte, kicsit reménykedett, hátha elkerüli a vírus a várost, persze sejtette, hogy nem.

– Mivel nem tudtunk maszkot vásárolni, ezért magam varrtam a családnak. Szerencsére fertőtlenítőt sikerült szereznünk. Van az autóban is, és a bejárati ajtónk mellett is tartunk egyet. Folyamatosan fertőtlenítjük a kezünket, és próbálunk minél kevesebbet utcára menni, ami nehéz, mert a férjemmel mindketten dolgozunk – részletezte.

A piacnál egy férfi – aki nem árulta el a nevét – azt mondta kérdésünkre, még szigorúbb szabályokra lenne szükség.