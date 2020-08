Egyre többet fizetünk kártyával

A vásárlásokban alapvető fordulatot hozhat 2021. január 1-je. Jövőre ugyanis mindenhol lehet majd bankkártyával fizetni, ahol van online pénztárgép, vagyis néhány kivételtől eltekintve a legtöbb üzletben. Ez derül ki a money.hu legfrissebb összefoglalójából, amely a koronavírus-járvány bankkártyás fizetésre gyakorolt hatását is elemzi.

A bankkártyás forgalom – leegyszerűsítve a kártyás fizetések összege – 23 százalékkal, 1754 milliárd forintra emelkedett az idei első három hónapban a tavalyi első negyedévhez képest. Összesen 228 millió kártyás tranzakció történt, ez pedig 13 százalékos növekedés – az első negyedévben naponta 2,5 milliószor fizettek a magyarok így.

– A bankkártyás fizetések száma és összege évek óta meredek emelkedőn van, öt év alatt megtriplázódott az összeg, a koronavírus-járvány pedig további lökést adott a növekedésnek. Sokan ugyanis a bankkártyát választották és választják, ráadásul az internetes vásárlások forgalma is felfutott – mondta Németh-Simkó Judit.

A money.hu kommunikációs vezetője hozzátette, ezzel párhuzamosan a készpénznek még mindig nagyon erősek a pozíciói a magyar gazdaságban, márpedig ez költséges dolog. A készpénzszállítás, -kezelés, valamint a korszerű, nehezen hamisítható bankjegyek gyártása és cseréje nagyon drága. A kiadásokat tovább növeli, hogy mindezeket extra biztonsági feltételekkel kell végrehajtani.

Magyarországon a GDP-arányos készpénzállomány nemzetközi szinten is magas, meghaladja a 14 százalékot. A bankkártyás forgalom látványos bővülésével párhuzamosan ez is növekedést mutat. Népszerűségét jól tükrözi, hogy bár a készpénzfelvételek száma éves szinten csökkent, az egy tranzakcióra jutó összeg 13 százalékkal, 87 ezer forintra nőtt 2020 első negyedévében, azaz sokan továbbra is ragaszkodnak a készpénzhez.

A készpénzkímélő vásárlásra átállást segítheti, hogy januártól sokkal több helyen lesz elérhető a kártyaterminál. Az MNB 2019-es adatai szerint az online pénztárgéppel rendelkező elfogadóhelyek – üzletek, kereskedelmi és vendéglátóipari egységek – alig több mint felénél lehetett kártyával fizetni. A januártól érvényes szabály miatt azonban hamarosan sokkal több helyen lehet majd így kiegyenlíteni a számlát, azaz lassan búcsút mondhatunk a kizárólag készpénzt elfogadó helyeknek.