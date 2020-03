Egyszerűsítették A katasztrófavédelem mobilapplikációját, amely hangos funkciót is kapott

Egyszerűsödött a menürendszere, az adott területet elhagyva is megérkeznek az értesítések, és továbbra is jönnek hírek a balesetekről és a tüzekről is. A gyengénlátók pedig nagykontrasztos üzemmódban tudják használni az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság megújított VÉSZ nevű alkalmazását.

Azért fejlesztették ki pár évvel ezelőtt az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) figyelmeztető alkalmazását, hogy híreket küldjön például arról, hol történt közlekedési baleset, vagy éppen hol van tűz. A VÉSZ nevű applikációt, amit ingyenesen lehet letölteni az Android és az iOS operációs rendszerre is, most továbbfejlesztették, és március 2-től már elérhető az új változat. A menürendszere egyszerűsödött, és a felhasználók továbbra is a közlekedési balesetekről, tűzesetekről, rendkívüli helyzetekről és egyéb tűzoltói beavatkozásokról, valamint a meteoroló­giai szolgálat riasztásairól kaphatnak értesítést.

A területalapú beállításokat bővítették, így a felhasználók akár a saját pozíciójuk alapján is kaphatnak üzeneteket a veszélyhelyzetekről, függetlenül attól, hogy melyik beállítást használják készülékükön. Amennyiben arra szükség van, a beállított te­rületet elhagyva is megérkezhet a veszélyhelyzeti értesítés.

Újdonság a felolvasó funkció, amely az akadálymentesí­tés mellett a vezetés közbeni használatot is megkönnyíti. Az egyik legfontosabb változás pe­­dig, hogy a gyengénlátók az alkalmazást mostantól nagykontrasztos üzemmódban is tudják használni.

A BM OKF még 2013. november 25-én indította el az okostelefonokra, valamint táblagépekre kifejlesztett, országosan és ingyenesen elérhető veszélyhelyzeti tájékoztató rendszerét. A VÉSZ segítségével bárki ki­­választhatja, hogy Magyarország melyik területéről kapjon aktuális információkat, egy-egy megyére is leszűkíthe­­ti az értesítést, de országos hírekhez is hozzájuthat. A mobilte­lefonba épített GPS segítségé­vel az alkalmazás be tudja azonosítani a felhasználó tar­­tózkodási helyét, és ehhez iga­zítva látja el információval. Az applikációval előre tervezett út­­szakaszokkal kapcsolatos információk is elérhetők. A szöveges híreken túl térképen is megjeleníthetők az aktualitások.

A felhasználó kiválaszthat­­ja, hogy a VÉSZ értesítései kö­­­­zül mit kér: tájékoztatást, fi­­gyelmeztetést, riasztást, vagy esetleg mindhármat. A három értesítési fokozatot színekkel is megkülönböztetik.