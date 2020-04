Együttműködés Szeged és térsége közösségi közlekedésének fejlesztése érdekében

Együttműködést kötött a MÁV-START Zrt. és a Szegedi Közlekedési Társaság (SZKT) a csongrádi megyeszékhely és térsége közösségi közlekedésének fejlesztése érdekében – tájékoztatta a MÁV Zrt. kommunikációs igazgatósága kedden az MTI-t.

A közlemény szerint a megállapodás célja a szegedi térséget érintő vasúti és helyi személyszállítási közszolgáltatók közötti hálózati, menetrendi és tarifális együttműködés kialakítása. Ennek köszönhetően várhatóan év végén már a MÁV applikációján keresztül is – érintésmentesen, sorban állás nélkül – meg tudják vásárolni az utasok a vasúti és a helyi tömegközlekedésre jegyüket.

Szeged közösségi közlekedési elérhetőségének fejlesztése, a szolgáltatások összekapcsolása érdekében a két vállalat a jövőben kölcsönösen támogatja egymás munkáját, összehangolják a közlekedési hálózat- és infrastruktúrafejlesztési elképzeléseket. Emellett közös fejlesztési koncepciókat, egységes menetrendi javaslatokat dolgoznak ki a helyi, a regionális és a távolsági utazási igények magas színvonalú, hatékony kielégítése érdekében.

Megteremtik a helyi és a vasúti díjszabásból adódó tarifális együttműködési lehetőségeket, javaslatokat dolgoznak ki az értékesítési rendszerek közötti együttműködésre.

Kerékgyártó József, a MÁV-START Zrt. vezérigazgatója újabb fontos lépésnek nevezte, hogy Kecskemét, Veszprém és Debrecen után Szegeddel is aláírták az együttműködési megállapodást. Ennek köszönhetően várhatóan az év végén már a MÁV applikációján keresztül is meg tudják vásárolni az utasok, a vasúti és a helyi tömegközlekedésre is a jegyüket, így a mobilitás lánc egy platformon belül lesz elérhető.

Majó-Petri Zoltán, a Szegedi Közlekedési Kft. ügyvezető igazgatója rámutatott, a megállapodás eredményeképpen közös díjszabási és közös értékesítési politikát tudnak kialakítani.