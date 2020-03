Együttműködésre lép a Pázmány Egyetem és a múzeum

A helyi leletanyag közismertté tétele, közös kiadványsorozat és együttesen végzett ásatások is jellemzik majd a múzeum és a fővárosi egyetem közös munkáját. A két intézmény együttműködéseként májusban jelentkeznek az első tudományos kiadvánnyal.

– Történelmi pillanat a mostani, a Koszta József Múzeum és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem együttműködése – jelentette be Farkas László Róbert. A múzeum igazgatója a Csallány Gábor kiállítóhelyen találkozott Türk Attilával, az egyetem Bölcsészettudományi Karának Régészeti Tanszékének egyetemi adjunktusával, hogy véglegesítsék megállapodásukat a közös munkáról, illetve beszámoljanak az együttműködés további lépéseiről.

Szentesi kötődés

Türk Attila szerepe nem véletlen a közös tudományos munkában: ezer szállal kötődik Szenteshez, végzős hallgatóként itt vált régésszé, majd később volt a múzeum igazgatója is volt, de kutatási témái is ide kötik. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem régészeti tanszékének adjunktusa kiemelte, a szentesi múzeum régészeti leletanyaga nagyon jól gondozott, eddig azonban nem volt szélesebb körben megismertetve a szakmával sem.

– A múzeum népvándorlás kori gyűjteménye, a germán korból származó anyagok, különösen a gepidák esetében, európai szintű lelet anyagról beszélünk. Egy hiányosság volt eddig, hogy a tudományos világ nem tudott erről és a nagyközönség sem ismerhette mélységégében ezt az anyagot – összegzett Türk Attila.

Kiadványok is készülnek

Elhangzott, közösen hatékonyabban megoldható ezen anyagok szélesebb körű, szakmai alapossággal történő megismertetése is. Az együttműködés során közös kiadványsorozatot is indítanak a következő években: ennek első része májusra készül el, benne a Szegvár környéki kora-avarkori, nemzetközi értékekkel bíró leletanyagot mutatják be, az ehhez szorosan kapcsolódó folytatás pedig várhatóan év végén jelenik meg.

Türk Attila elmondta, a közös munkának köszönhetően a szentesi múzeum kiemeltebb tudományos helyre kerülhet, emellett minőségi publikációkban tudják bemutatni a város hagyatékát, örökségüket, valamint újabb könyvkiadásokra, ásatásokra nyílik lehetőség.

– Látványos és eredményes lehet a két intézmény közötti együttműködés, a Koszta József Múzeum több évtizedes hiányosságát pótolja ezzel – szögezte le Farkas László.

Közös ásatások

Az egyetem és a múzeum az elméleti munkán túl a gyakorlatban is együtt fog dolgozni: közös ásatásokat fognak végezni, ez pedig a hallgatóknak és a múzeumnak is egyaránt hasznos lehet.

– Az együttműködésünk alapja a múzeum gyűjteményének közös feldolgozása. Sok közös tervünk van, többek között az is, hogy egyetemünk diákjainak ásatási gyakorlatot biztosítunk Szentesen, ha igény és lehetőség van rá, akkor kiváló anyagismeret órákat lehet itt tartani – vette számba az előnyöket Türk Attila.