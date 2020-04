Éjszaka is vannak letöltések

Március 23-tól távoktatásra álltak át a felsőoktatási intézmények. A Szegedi Tudományegyetemen jó működik a rendszer, nem okozott nehézséget az átállás. Nagy valószínűséggel nemcsak a félévet, hanem a záró- és államvizsgákat is online, videócseten keresztül abszolválják majd a hallgatók.

– Nem ért minket váratlanul a távoktatás, a gazdaságtudományi karon már 20 éve működik ez a gazdálkodási és menedzsment szakon. Amikor évekkel ezelőtt bevezettük elektronikus felületünket (a CooSpace-t), akkor annyira népszerű volt, hogy a nappali tagozatos hallgatók is kérték, hogy ők is használhassák – mondta Szakál Péter, az SZTE oktatási igazgatója.

Több mint 15 ezer kurzusa van a Szegedi Tudományegyetemnek, mindegyiknek van egy online színtere, ahol a hallgató, az oktató, az oktatásszervezők tartják a kapcsolatot, van hirdetőbála és fórum, ahová az oktatók fel tudják tenni a tananyagokat.

– Nem okozott nehézséget az átállás, tudtuk, hogy ezen keresztül szólítjuk meg a hallgatókat, és ők is tudták, hol érik el az oktatót. Megtartottuk a félév időbeosztásának rendjét, ugyanakkor lesz vége a szorgalmi időszaknak, mint terveztük, és a vizsgaidőszakot is időben megkezdjük – hangsúlyozta az oktatási igazgató.

Csetszobában

Az oktatók folyamatosan készítik a digitális tananyagokat, mindegyiküknek van online fogadóórájuk, és csoportos mentorálást is tartanak. Ezt erősítette meg Csukás Alexandra, aki a GTK vállalkozásfejlesztés mesterszakára jár.

– Az oktatók mindent megtesznek, nem maradunk ki semmiből. Online óránk nekünk nincs, ám minden héten van konzultáció minden oktatóval, de ezeken az időpontokon kívül is elérjük őket – magyarázta Alexandra. Elmondta, nehézséget az okoz, hogy több a beadandó dolgozat, most például egy esettanulmányt kell írniuk csapatban, ehhez normál esetben összeülnének, most online csetszobában oldják meg ezt.

A cél, hogy mindenki sikeresen zárja a félévet

– Azt javasoljuk, hogy saját időbeosztásban tanuljanak hallgatóink. Az a legfontosabb számunkra, hogy mindenki sikeresen zárja a félévet – hangsúlyozta az oktatási igazgató. Hozzátette, több mint ötszörösére növekedett a rendszer felhasználása, és éjjel háromkor is több százan vannak fent az elektronikus felületen, töltenek le tananyagot és követnek előadásokat.

Videócsetes államvizsga

A 15 ezer kurzus 90 százalékát át tudták alakítani, ám a gyakorlat­igényes órákat nem. Ilyen például egy foghúzás vagy kémiai laborgyakorlat, és a falmászást sem lehet otthon megtanulni. Fogorvos-, orvos-, gyógyszerészhallgatóknál, de mérnöki karon is lesznek olyan gyakorlati kurzusok, amelyeket nem biztos, hogy ebben a félévben teljesíteni tudnak a hallgatók.

Megtudtuk, szakdolgozatvédés már zajlott videócseten, hasonlóan tervezik az államvizsgákat és a doktori védéseket is. A TIK-ben létrehoztak videókonferencia-termeket, ahol támogatják a záróvizsgák bizottságainak munkáját.