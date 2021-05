Éjszaka tesztelték a szerelvényeket

Ezt ne hagyja ki! Megkérdezték a nyírtassiak véleményét Karácsony Gergelyről (videó)

Lázár János országgyűlési képviselő, a tramtrainberuházás kormánybiztosa a közösségi oldalán számolt be arról, hogy folyamatosan tesztelik a járműveket, a biztonság jegyében megvolt az első fékpróba is. Erről egy rövid videót is közzétett.

A hírt több internetes portál is megosztotta, amelyek alatt kommentháború kezdődött. „Mi van? Eddig úgy járt, hogy nem tudták, hogy jól működik-e a fék?” – írta az egyik hozzászóló, egy másik pedig azt kérte számon, hogy miként lehetett gyorsasági teszteket fékpróbák nélkül végrehajtani, sőt, olyan is akadt, aki egyenesen azt feltételezte, hogy fék nélkül gyártották le a szerelvényeket, amiket most építettek be a járművekbe.

Mucsi Lászlótól, a projekt fő­tanácsadójától megkérdeztük, mire szolgált a videón látható fékpróba.

– Természetesen nem azt je­­lentette ez a fékpróba, hogy eddig nem tesztelték a fékeket, hiszen már nagyon sok vizsgálaton átesett mindhárom szerelvény. Most extrém körülmények között is bizonyítottak a járművek. A megengedett se­besség plusz 10 százalékánál mérték a szakemberek a féktávolságot és a megállás idejét. Ez a próba nemcsak a járműnek volt fontos, hanem a vezetőknek is, mert élesben is előfordulhatnak sajnos olyan esetek, amikor szükség lesz a vészfékezésre

– tudta meg a Délmagyarország Mucsi Lászlótól.