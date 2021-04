Elárulták, hogy melyik a legjobb védőoltás a koronavírus ellen

Nem kell tartani az AstraZeneca és a Janssen oltástól, inkább érdemes beadatni azt, ha a hozzáértő orvos felajánlja – derült ki a szakemberek pénteki kerekasztal beszélgetésén. Elhangzott, hónapokon belül a 16 év alattiak is megkaphatják a Pfizer oltóanyagát.

Magyarországon eddig még senkinek sem volt anafilaxiás reakciója a koronavírus elleni védőoltás beadatása után. A legtöbben 1-2 napos helyi fájdalommal, hőemelkedéssel és fáradtságérzettel vészelik át a vakcinázást, ezek a tünetek leginkább a fiatalok körében jelentkeznek – ez derült ki KOVIDők tájékoztató csatorna által szervezett péntek esti kerekasztal beszélgetésen.

Három elismert szakember, Kemény Lajos a Szegedi Tudományegyetem Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinikájának tanszékvezető egyetemi tanára, Boldogkői Zsolt a Szegedi Tudományegyetem Orvosi Biológiai Intézetének tanszékvezető egyetemi tanára és Kemenesi Gábor, a Pécsi Tudományegyetemen működő Virológiai Nemzeti Laboratórium virológus kutatója osztotta meg tapasztalatait a jelenleg hazánkban elérhető védőoltások kapcsán.

Nem kell tartani az oltás utáni tünetektől

Így derült ki az, hogy nem súlyos allergiás reakció, de az oltott kar teljes bevörösödése, vagy a teljes test bőrpirossága előfordult már a Moderna-vakcina után, viszont a szakemberek szerint emiatt senkinek sem kell megijednie, mert ez nem ártalmas az egészségre, kezelhető tünet. Ha valaki ilyet tapasztal, még nem jelenti azt, hogy nem veheti fel a második adagot az oltóanyagból.

Szóba került az AstraZeneca és a Janssen oltás után esetlegesen előforduló vérrögképződés is.

A szakemberek beszámolója szerint az előbbi vakcina beadása után 8 millióból 1 embernél volt vérrögképződés, míg a Janssen oltás után 1 millióból 1 ember vesztette életét vérrögképződés miatt.

Úgy vélik, ha ezen adatok mellé állítjuk a koronavírusban elhunytak számát, akkor jelentősen nagyobb számot kapunk, 100 ezer emberre vetítve 1400 beteg hunyt el a fertőzésben.

A leghatékonyabb az, amit megkapunk

Beszéltek arról is, hogy egyelőre nincs olyan mélységű vizsgálat vakcinák hatékonyságáról, ami alapján meg lehetne mondani, hogy melyik a legjobb oltóanyag. Éppen ezért szerintük az a legjobb védőoltás, ami rendelkezésünkre áll és amit felajánl az orvosunk, valamint amit már megkaptunk.

Megjegyezték, mindegyik oltóanyag megvéd minket attól, hogy kórházba kerüljünk, ha elkaptuk a vírust.

A 16 év alattiak is olthatók lehetnek

A beszélgetés során fény derült arra is, hogy a Pfizer folyamatosan vizsgálja azt, hogy a vakcinája alkalmazható-e a 16 év alatti korosztálynál is, a közelmúltban 2 ezer, 12 és 15 év közötti fiatalt figyeltek meg, azok, akik megkapták az oltást, egyetlen esetben sem fertőződtek meg, míg akik nem voltak oltva, hanem placebo-kezelést kaptak, azoknál több esetben is kimutatták a vírust. Ez azt jelenti, hogy hamarosan akár hazánkban is olthatók lesznek a 16 év alattiak is. A kutatók viszont nem álltak meg, most azt figyelik, hogy 6 hónapos kortól beadható-e már a koronavírus elleni oltás.

A beszélgetés résztvevői szerint, ugyan a legtöbb gyerek tünetek nélkül, vagy enyhe tünetekkel vészelte át a fertőzést itthon, mégsem szabad megfeledkezni azokról a fiatalokról, akiket az intenzíven kellett kezelni.