Élelmiszerdoboz nyújt segítséget a bajban – Fotók

Élelmiszer-ládikót helyeztek ki a helyi templom elé a napokban Klárafalván – nyomban meg is töltötték, hogy a rászorulóknak legyen mit hazavinni. Érdekessége, hogy postaláda is tartozik hozzá.

– Elsősorban tartós élelmiszert, zöldségeket, konzervet várunk ide – mondta a hétvégén átadott élelmiszerdobozról Hunyadi-Huszta Brigitta, az évek óta működő klárafalvi karitászcsoport titkára arról az élelmiszerdobozról, amit a hétvégén adtak át a faluban. A templom előtti téren kihelyezett ládát Varga Attila plébános ötlete nyomán Siket Sándor helyi vállalkozó, a karitász csoport vezetője készíttette az önkormányzat segítségével.

– Klárafalván 15 család leszármazottai élnek, plusz a betelepültek. Össze kell tartanunk, nem szabad megengedni, hogy legyen olyan család, ahol a gyerek éhezik – mondta Siket Sándor. Hozzátette, hogy gazdaságának földjén termesztenek a rászorulóknak burgonyát, de palántát is, amit aztán kedvezményes áron eladnak, a bevételből pedig folyamatosan feltöltik a szeretetládát. Mint meggyőződtünk róla, már az átadás napján sem volt üres.

A ládát a vasárnapi szentmisét követően Varga Attila plébános áldotta meg abban a reményben, hogy aki onnan élelmet visz haza, az lélekben is gyarapodjék. A láda mellé egy postaládát is felszereltek. Azért, hogy aki bajban van, de szégyelli elmondani, levélben kérhessen segítséget – aki pedig pénzt adományozna, oda dobhassa be névtelenül.