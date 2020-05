Élelmiszerekkel és maszkokkal segít a megyei Vöröskereszt

A csanádpalotai és a nagylaki határátkelőnél is segítik az ellenőrzést a Vöröskereszt önkéntesei, akik a megye minden településén élelmiszer- és egészségügyi csomagokat is osztanak. A makói kórházba eszközadományt visznek.

Több idősek otthonában is köz­reműködött a kormány által elrendelt fertőtlenítésben a Ma­­gyar Vöröskereszt Csongrád megyei szervezete. Minden ilyen alkalomkor sátrakat állítottak az udvarokban a Szeged Járási Mentőcsoport segítségével, hogy amíg a honvédség munkatársai az épületekben a munkájukat végezték, az ott élők kellemes körülmények között, mobil ágyakon vagy székeken pihenhessenek. A lakók mellett a fertőtlenítésben dolgozó katonáknak is biztosítottak sátrat.

Sasvári Krisztinától, a Magyar Vöröskereszt Csongrád megyei igazgatójától megtudtuk, emellett 230 élelmiszercsomagot osz­­tottak már szét az elmúlt he­­tekben.

– A megye minden településére jutott ebből, ezt a Coca-Cola 400 és a makói Givaudan Hungary Kft. 300 ezer forintos támogatásával végeztük el. Az utóbbi cégtől további 300 ezer forintot is kaptunk arra, hogy a szervezet munkatársainak, önkénteseinek védőfelszerelést vásároljunk a munkavégzéshez, míg a makói kórház számára 4,5 millió forintot ajánlottak fel orvostechnikai eszközök vásárlásra. A hét második felében ad­­juk át a betegfigyelő monitort és az infúziós pumpát, a kórház ezeket az igényeket jelezte – részletezte. Továbbá osztottak már konzerveket a Bonduelle jóvoltából, valamint Milka csokoládét, utóbbiból a rászorulók mellett a véradóknak is ajándékoztak. Kiderült, a héten jelentős mennyiségű felajánlás érkezik a Vöröskereszthez: étolaj, pe­lenka, csoki, tisztasági betét, il­­letve mosogató- és mosószer is.

A szervezet egy projektet is megvalósított uniós forrásból Hódmezővásárhelyen, ennek zá­­rásaként 1600 tisztasági csomagot osztottak szét. Ezekben vécépapír, fertőtlenítőszer, szappan és mosható textilmaszk volt. Szintén a városban, de nem a projekt részeként, minden héten 134 család kap kenyeret és tejet a Vöröskereszttől.

A csanádpalotai és a nagylaki határátkelőnél is közreműködnek, napi 12 órában lázméréssel segítik az ellenőrzést, valamint reggel és este kiszállítják és ha­­zahozzák a mentőszolgálat dolgozóit. Ugyanakkor a szervezet is segítséget vár mindenkitől véradás formájában. A vérellátó pontokon folyamatosan várják a segítőket, de szombaton délelőtt a ruzsai művelődési házban is ki­­helyezett véradást tartanak.