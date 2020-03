Élet a tanyán egykor és ma

A tanyai vagy tanyasi élet mindig is jellegzetes volt, de az elmúlt évtizedek során rengeteget változtak a körülmények: a pusztában magányosan álló tanyák komfortkörülményei fokozatosan közelítettek a városban megszokotthoz. Mára el is érték azt. Egykor a petróleumlámpa adta a fényt, mára a tanyákon a villamos áramnak köszönhetően van televízió, hűtő, mosógép, számítógép, internet és Facebook.

– A múlt évszázad 70-es, 80-as éveiben olyan tanyán születtem és nevelkedtem Balástya őszeszéki részében, ahol nem volt áram, a világosságot a petróleumlámpa ad­­ta – mesélte a 61 éves Kondász Istvánné Margit, aki párjával, Menyhárt Ferenccel 10 éve él a szintén a településhez tartozó gajgonyai részen. Ez még az a korszak volt, mikor a tanyasiak a boltban csak gyufát és lámpaolajat vettek, a többit – húst, gyümölcsöt, zöldséget – előállították, megtermelték a ház körül.

Kialakulás

– A tanyavilág, a tanyarendszer az 1848/49-es forradalom és szabadságharc után alakult ki, mikor a felszabadított jobbágyok megkapták a szállásukhoz – előtte csak így tartották nyilván – tarto­­zó földet, amelyen gazdálkodhattak – mondta Szenti Tibor vásárhelyi író, néprajzkutató. Az­­zal folytatta: az egykori becsüs jegyzőkönyvekből kiderül, az épülettel nem nagyon foglalkoztak, ugyanis általában azt írták be, gondozásra, felújításra szorul, rozzant a teteje. – A földdel, az állattartással azonban sokat törődtek, abból éltek. Nemcsak egyfajta növényt termesztettek, minden olyat, ami az állatoknak és a családnak kellett – jelentette ki Szenti Tibor. Ismerték termőföldjük kapacitását, így szaporodott, gazdagodott a család, amely idővel a közeli faluban, városban is telket vett, házat épített. Ha te­hette, a közösségre is áldozott: iskolát építtetett, kutat fúratott. A tanyák épületeinek bejáratai ál­­talában délkeleti tájolásúak voltak, így korán besütött a nap, és melegítette a lakást.

Egykor

A 19. és a 20. század közepe között óriási változás történt az Alföld települési rendjében, több tízezer farmtanya került rá a térképekre, a Vásárhely környékén található volt az egyik legnépesebb. Megszületett az állandóan tanyán élő, a szórványtelepülési léthez, életmódhoz ragaszkodó tanyasi magyar ember típusa. Amit a ta­nyai társas kapcsolatokról és szokásokról olvasni, tudni le­­het, azt jobbára Juhász An­­tal vetette papírra, következésképpen főként szegedi vo­­natkozású, de hozzájárultak még a tanyai életről alkotott kép formálásához a Vásárhelyi-­puszta kutatói, Szenti Tibor és Nagy Gyula is. Tőlük tudjuk: a társasmunkák hozzá­tartoztak a tanyai léthez, mert például egy új tanya építését, az úgynevezett tanyaverést, nem végezhette el egy család.

Móva, kaláka, ünnep

A társas munkát a szegedi földeken és a Bácskában a móva szóval jelölték, amely azonos értelmű az erdélyi, országosan jobban elterjedt, ismert kalákával. A móva nemcsak munkát, szórakozást is jelentett a tanyai ifjúságnak. Dalos, táncos munkaalkalom volt a kukoricamóva, a „hajasan” szedett tengeri fosztása. Lekvárfőzés előtt a szomszédos tanyák lányai, asszonyai vidám, beszélgetéssel egybekötött szilvafejtő móvát tartottak, míg a téli esték tollfosztó összejövetelein részt vett a szomszédos tanyai családok apraja-nagyja. A lakodalom és te­­metés „mozgósította” a lakókat, az ünnepekhez kötődő hagyományokat őrizték, ápolták.

Szomszédolás

A szomszédolás nyári vasárnapokon abból állt, hogy a közeli tanyák lakói délután kiültek a dűlőút menti gyöpre, és beszélgettek. Télen, kü­lönösen esténként, különösebb csa­­ládi esemény, ünnep nélkül is összejöttek a családok egy-egy tanyában, kártyázással, varrogatással, kötögetéssel, mesélgetéssel, társalgással töltve az időt – erre Margitka is emlékezett gyerekkorából. A szomszédolás fontosságára utal, hogy hó­­esés után azonnal keskeny utat hánytak lapáttal a környező tanyák között. Az ifjúság szórakozási alkalmai voltak a csutrinak is nevezett tanyai bálok. A templomba járás sűrűségét az befolyásolta, milyen messze volt a legközelebbi falu vagy város. A 20. század első felében, különösen a két világháború között, tanyai is­kolák százai épültek az Alföldön – Vásárhely környékén is több üze­melt, mára megszűntek, vagy át­­alakultak olvasóköri központtá. Sok suli annak idején misézésre is alkalmas volt, de pusztai templomok is létesültek.

Mai tanyaiak

– Tartunk csüngőhasú malacot, tyúkot, kakast, de van macskánk és kutyánk is – sorolta Margit. El­mondta: van villanyuk, így a televízió, a hűtő, a hűtőláda, a mosógép is a ház tartozéka, víz is van, a fürdőszobát most alakítják ki, mikor elkészül, lesz tus és WC. Jelenleg cserépkályhával tüzelnek, de tervezik a kazán üzemeltette központi fűtést. – Ha ez mind megvalósul, teljes lesz a komfort, olyan jó lesz ez a ház, hogy három szegedivel nem cserélném el! – közölte. – A saját földünkön gazdálkodunk, ami arra elég, hogy a számunkra szükséges zöldséget-gyümölcsöt megtermeljük az asztalra, húsról az állatok gondoskodnak.

Decemberben öt disznót vágtunk, tele a hűtőláda – mondta Margitka. A közvetlen tanyaszomszédok pár méterre laknak, de az esténkénti átjárás, szomszédolás már nem divat, mindenki otthon tölti a szabadidejét. – Mikor nem volt tévé át-átjártunk beszélgetni, dohányt csomózni – idézte fel a múltat, gyerekkorát.

Etetés

– Mindjárt végözkedek, adok enni a jószágoknak – mondta Margitka, miközben korpát szórt a malacoknak és kukoricát a tyúkoknak, a kakasnak. Gyere ide te is, szép ta­­rajú – hívogatta a kakast, amely az összedőlt istálló tetejéről figyelte háremét.

Készségek

Az interneten böngészve azt találjuk, vannak olyan készségek, képességek, amelyek csakis tanyán sajátíthatók el. Ki tudjuk kalkulálni az időjárást, megtanuljuk, hogyan kapáljunk, ássunk egész nap, hogy utána ne fájjon napokig a hátunk, és azt is megtanuljuk – mert magunkra vagyunk utalva –, miként vágjunk le haszonállatokat, ha húst akarunk enni. Megismerjük a fák, a növények tulajdonságait, meg tudjuk különböztetni az egészséges és beteg állatokat és növényeket szakember nélkül, meghatározhatjuk az állatok életkorát a fogaikból, valamint megtanulhatunk olvasni a hold és a csillagok állásából. Önállóak és függetlenek lehetünk, és megismerhetjük magunkat, saját szellemi és lelki korlátainkat.