Életfa emlékplakettel ismerték el Fráter György életművét

Eredményes életútja elismeréseként minisztériumi elismerést kapott Fráter György, a Magyar Rózsatermesztők Egyesületének nemrégiben leköszönt elnöke. Mint fogalmazott, élete során rendkívül sok közösségi munkát végzett, amiért soha nem várt még csak vállon veregetést sem, ez az emlékplakett azonban megkoronázta életművét.

Az Életfa emlékplakett ezüst fokozatát vehette át nemzeti ünnepünkön Fráter György, a Magyar Rózsatermesztők Egyesületének nemrégiben leköszönt elnöke. Az agrárminisztérium által odaítélt elismerést lelkiismeretes és becsületes munkája, eredményes életútja elismeréséül kapta meg 80. születésnapja alkalmából. Mint fogalmazott, a díj nem egyedül az ő érdeme, hiszen mindig csapatban dolgozott.

– Ugyanakkor család nélkül sem mennének a dolgok: hiszem, hogy a sikerhez segítő társ is kell

– tette hozzá. Fráter György nevét Szőregen, sőt, az egész országban is a rózsatermesztéssel kötik össze, pedig 10 éve már nincsenek saját nö­vényei.

– A családból nem volt, aki átvegye tőlem ezt a szakmát. Ettől függetlenül benne maradtam a vérkeringésben: az általam 1996-ban alapított egyesület elnöki székét is most adtam csak át. Most már azonban eljött az idő, amikor be kellett látnom: bármennyire is szeretem ezt a munkát, már nem tudom olyan lendülettel csinálni, mint egy fiatal – ma­­gyarázta döntését.

Pedig nem éppen úgy indult az élete, hogy virágokkal fog foglalkozni. Mint mesélte, életét évtizedeken keresztül megbélyegezte, hogy édesapja a háborúban hunyt el: egykori katonatiszt családjaként a társadalmi ranglétra aljára kerültek. Az iskola elvégzése után vasesztergályosnak ta­nult, majd feleségével mégis a textiliparban helyezkedett el. Később a Szőregi Virág és Dísznövény ÁFÉSZ-hoz került. Elnökként vonult onnan nyugdíjba, de időközben volt tisztségviselő a Szegedi Ipartestületben is.

– A rózsatermesztést magamtól tanultam meg

– mesélte.

– Nyugdíjas éveim elején is még százezres nagyságrendben ter­­meltem, a virág népszerűsítésében pedig akkor is részt vettem, amikor dolgozni már nem bírtam. Oktattam például az egyetemen, teljesen ingyen. Mindezt azért, mert amikor engem annak idején a szárma­zásom miatt nem vettek fel se­hova, megfogadtam, hogy ha lesz lehetőségem rá, én segíteni fogom a fiatalokat. De rengeteg közösségi munkát végeztem ezenkívül is a rózsatermesztés kapcsán, és soha nem vártam érte még csak vállon veregetést sem. Aztán most két esetben is kaptam köszönetet: amikor felálltam a Magyar Rózsatermesztők Egyesületének elnöki székéből, a rózsahölgyek megköszönték a munkámat, most pedig itt van ez a díj. Jólesett ez az elismerés, úgy érzem, megkoronázta életem munkáját – fogalmazott.

Bár Fráter György már elmúlt 80 éves, 25 éve a nyugdíjasok gondtalan életét élheti, még most is tele van tervekkel.

– Egy új, magyar, környezetbarát rózsafajta kifejlesztésén dolgozok. Amíg bírom, biztos, hogy csinálom, hiszen ez jelenti számomra az életet

– mosolygott.