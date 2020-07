Élettel telt meg a makói Erzsébet ház

Benépesült a makói Er­­zsébet ház, amely hat héten át fogadja ingyenes, tematikus tá­­borokkal a vakációzó fiatalokat – köztük halmozottan sé­­rülteket is.

Kézműves-foglalkozásokkal, művészetterápiával, relaxációs technikákkal és alkotómunkával töltik az időt a különböző korú és egészségi állapotú gyerekek. A táborok vezetői városszerte ismert művésztanárok, gyógypedagógusok és konduktorok, akik önkéntesként vállalták az egyenként egy-egy hetes időtartamú programok vezetését.

Az Angyalsóhaj Alapítvány két héttel ezelőtt közzétett felhívására 163 diák jelentkezett – tudtuk meg az alapítvány szóvivőjétől, Varga Mártától.

A hat táborból kettő kifeje­zet­ten azt a célt szolgálja, hogy halmozottan sérült fiatalok is részt vehessenek benne. Bertus-Barcza Anikó művésztanár, az alkotótábor vezetője elmondta: 26-an jelentkeztek erre a hétre, közülük 7-en fo­­gyatékkal élők. Már az első nap is munkával telt, mindenki lelkesen vett részt az első darabok – köztük egy környezetbarát papírtáska – összeállításában, de nagy élménye volt a dél­előttnek egy terápiás ló jelenléte is. Az egészségkárosult fiatalok ellátásában önkéntes szakemberek nyújtanak segítséget.

Minden hét péntekén nyilvános táborzáró összejövetel­­re várják a résztvevőket és az érdeklődőket. Ezen a héten es­­te 6-tól az apátfalvi születésű Benkóczy Zoltán színművész, valamint a Makói Általános Iskola Bartók gitárzenekara lesz a vendég.