Életveszélyes az autósztráda felett átbiciklizni a bajai úton – nem csak a domaszékieket érinti

Kiépített kerékpárúton lehet eljutni Szegedtől a megyehatárig az 55-ösön, ám az M5-ös sztráda felett nincs megoldva a biciklisek biztonságos átvezetése. Egy híd több mint félmilliárd forintba kerülne, arra egyenlőre nincs forrás.

Állítólag a Bajától a Szegeden át egészen a Békés megyei Köröstarcsáig húzódó 220 kilométeres szakasz Magyarország leghosszabb összefüggő kerékpárútja. Én ebben nem vagyok biztos, az összefüggésben van egy hiányosság, az 55-ös főút átvezetése az M5-ös sztráda felett. Én is bicikliztem már a mórahalmi focimeccsre, vagy családi találkozóra az ásotthalmi erdőbe, és ott valóban életveszélyes az átkelés. A sztráda előtt véget ér a kerékpárút, és csak utána folytatódik, az átvezetésen még felfestés sem segíti a bicikliseket, nemhogy védett sáv.

Biztonságban

Nem véletlenül volt kampánytéma az átvezetés az önkormányzati választások előtt Domaszéken, és az új polgármester, Sziráki Krisztián éppen úgy érdekelt a megoldásban, mint a testületbe került elődje, Kispéter Géza. Domaszék jól kapcsolódott az 55-ös főút felújításához, ám az nem a község adóssága, hogy eddig nem sikerült a sztráda felett átvezető kerékpáros-forgalmat biztonságos mederbe terelni.

– Mindenki szembetalálkozik ezzel, a szegedi és a mórahalmi biciklista is, ám a beruházásban a Magyar Közút az illetékes – mondja a polgármester, hozzátéve, tudják, hogy a kerékpáros híd lenne a végleges megoldás, ám ennek költsége százmilliós nagyságrendű.

Felfestéssel?

– Az 55-ös főút megerősítése kapcsán a vele párhuzamos kerékpárút építése a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. beruházásában valósult meg – írta kérdésünkre adott válaszában a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Kommunikációs osztálya. Hangsúlyozták, a kerékpáros átvezetésről is a NIF adhat bővebb tájékoztatást, de azt hozzátették, egy híd építése akár 5-600 millió forintba is kerülne.

– Az 55-ös főút meglévő felüljáróján csak útburkolati jelek felfestésével a kerékpárosok átvezetése nem oldható meg biztonságosan – írta a közút annak kapcsán, hogy ez is felvetődött a végleges megoldásig. Külön vizsgálatot igényelne, hogy a meglévő felüljárón a forgalmi sávok áttervezésével és a kerékpárosok fizikai elválasztásával megoldható lenne-e az átvezetés. Utóbbi esetben ezt úgynevezett New Jersey betonelemekkel lehetne megvalósítani. – Ehhez azonban a forgalmi sávokat is át kellene tervezni – írták.

Terv már készült

– Amikor az 55. számú főút Szeged–Baja közötti szakaszának felújítása zajlott, a beruházás Szeged–Mórahalom között tartalmazta a kerékpáros híd megtervezését – írta megkeresésünkre Kiss Boglárka. A NIF szóvivője hozzátette, a kiviteli terv 2012-ben el is készült, ám akkor és azóta sem kapták meg feladatként az építést. A társaság csak a már épülő teljes projektjei nettó értékéről ad tájékoztatást, a kerékpáros híd becsült költségéről nincs információjuk, és nem is szeretnének felelőtlen becslésekbe bocsátkozni. Megtudtuk, az M0-ás autóút felett 2009-ben épült meg a csömöri kerékpáros híd, mely hasonló, mint a domaszéki lehetne.

Aláírást gyűjtenek

A Homokháti Bringaklub már többször foglalkozott a témával, ezúttal a Facebookon aláírásgyűjtést is szervezett. A demonstrálókat több helyszínen is várják szombaton 10 és 12 óra között, így a felüljáró domaszéki oldalán a körforgalomnál is. Ezen túl Domaszéken, Zákányszéken, Mórahalmon és az Árkád Szeged első szintjén is alá lehet írni az íveket.