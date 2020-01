Életveszélyessé vált a sírkert Nagymágocson

Elvileg máig, de ha szükséges, tovább is tilos belépni a nagymágocsi temetőbe. A sírkert kapuira lakat került, az idős fák egy része ugyanis nem bírta a zúzmarák okozta terhelést, ágak szakadtak le. 20–30 centiméter vastag ágak is hevertek a ravatalozó felé vezető úton. Szerencsére baleset nem történt, de anyagi kár igen. Lajostanyán pedig több villany­oszlop kidőlt, ugyancsak a zúzmara miatt.

Nagymágocson és térségében az elmúlt napokban keményen tartotta magát a fagy. A fák hófehérek voltak a rájuk rakódott zúzmarától, ami napról napra csak hízott. A látvány eleinte me­­sébe illett, utána viszont már mindenki szomorúan figyelte a jelentős súly alatt görnyedező, kettétörő kis fákat, bokrokat, a nagy fák pedig aggodalomra adtak okot, hogy az ágaik kibírják-e az olvadásig.

– A temetőnkben lévő fák vé­­dett jellegűek. Nagyra nőttek és idősek. A rájuk fagyott zúzmarát sok fiatal fa sem bírta el a településen, s sírkert fái is küzdöttek, de végül voltak, amelyek feladták – mondta Szebellédi Endre, Nagymágocs polgármestere.

Leszakadtak az ágak

– A fagyott zúzmara olyan hatalmas pluszsúlyt jelentett, hogy jó néhány ág letört. Volt közöttük kisebb, nagyobb, még 20–30 centi átmérőjű is. Temetőgondnokunk elmondta, félelmetes volt, ahogy recsegtek, ropogtak, azután leszakadtak. Sajnos néhány sír is megrongálódott, van olyan gránit fejfa, ami kettétört. A hozzátartozóknak az önkormányzat segíti a helyreállítást – részletezte.

Keddig zárva

Az önkormányzat előbb egy felhívást tett közzé, hogy mindenki legyen óvatos a temetőben, majd rövid időn belül az a döntés született, hogy biztonsági okokból lezárják a sírkertet. A kapukra lakat került, a kerítésre pedig kiírták, hogy a leszakadó ágak miatt a fák alatt járni életveszélyes és tilos, illetve azt is, hogy keddig zárva. Ha nem enyhül az idő, akkor továbbra sem nyitják ki a kapukat.

Átvizsgálják a fákat

Szebellédi Endre elmondta, ha véget ér a zúzmarás időszak, átvizsgáltatják a temetői fákat.

– A természet most is bizonyította, hogy egyszer mindennek, a fáknak is lejár az idejük. Szakemberrel vizsgáltatjuk át, és ha szükséges, ágakat vágunk le, illetve amelyek korhadásnak indultak, azokat kivágjuk. Ez várhatóan milliós költséget jelent majd – magyarázta.

A zúzmara nem csak a temetőben okozott nagy kárt, a településen többször volt áramszünet is. A külterületen, Lajostanyán egy zúzmara miatt kidőlő fa rádőlt egy villanyoszlopra, ami több más oszlopot is magával húzott. A tanyás részen emiatt napokig nem volt áram. Az önkormányzat, a polgárőrség és a tűzoltó-egyesület ahová kérték, oda aggregátort vitt.