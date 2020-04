Elfogadták Hódmezővásárhely 4 éves gazdasági programját

Véleményező ülést tartott csütörtökön Hódmezővásárhely közgyűlése. A városháza dísztermében csupán a polgármester és az aljegyző tartózkodott, a képviselők és az egyes napirendek előadói pedig Skype-on vettek részt a tanácskozáson.

A veszélyhelyzet ideje alatt a közgyűlés hatásköreit a polgármester gyakorolja. Közgyűlést nem lehet tartani, de a képviselők vé­­leményét ki lehet kérni. Ezért került sor a rendes közgyűlés helyett véleményező ülésre. A képviselők hét napirendi pontot véleményeztek, a döntést ez alapján a polgármester hozta meg.

Módosították a város költség­vetését. A bevételi és kiadási fő­­összeget 15,6 milliárd forintban határozták meg. A tartalék 602 millió forint, amiből 597,5 millió céltartalék, a többi általános tartalék. A koronavírus elleni helyi védekezésre 100 millió forintot csoportosítottak át, 70 milliót do­­logi kiadásokra, 30 milliót se­­gélyekre.

Elfogadták a város 2020–2024 közötti gazdasági programját is. Pályázatot nyújtanak be a Tóalj-Szentkirályi utcánál okos­zebra létesítésére.

A Hódtói sportcsarnok elavult nyílászáróit kicserélik. A TAO-­forrást sikeresen lehívták. Az önkormányzat pedig 5,6 millió forint önerőt biztosít a beruházáshoz. Az évi 23–26 millió forint veszteséget okozó városi stadion üzemeltetését első körben július 1-jétől 2 évre átadták a Hódmezővásárhelyi Futball Clubnak. Az önkormányzat a sportegyesületnek ehhez évi 10 millió forint támogatást biztosít. A véleményező ülés 40 civil szervezet tá­mogatásáról is tárgyalt.