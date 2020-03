Elfogták a szegedi csalókirályt

Budapesten fogták el a szegedi rendőrök azt a férfit, aki ellen 23 elfogatóparancs volt kiadva csalás miatt – közölte a Csongrád Me­­gyei Rendőr-főkapitányság.

A férfit, akit már csak a monogramján, J. V.-nek nevezhetünk, csalás miatt keresték. Ráadásul korábban jogerősen elítélték egy ügyben, de nem vonult be a börtönbe, még ezzel is tetézte a bajt. Most a rendőrök bevitték a börtönbe, ahol megkezdte büntetését. Elfogása után jelen pillanatban nincs Csongrád me­­­­gyei az ötven legkeresettebb bűnöző között. Előtte, alig pár hete F. K.-t fogták el, aki ellen két elfogatóparancs volt kiadva, mindkettő költségvetési csalás miatt.

Az országos körözési toplistá­n egyidőben legfeljebb 50 bű­­nöző szerepelhet. Az kerülhet fel rá például, akit legalább öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztéssel sújtható bűncselekmény miatt, elfogatóparancs alapján keresnek, vagy más miatt jogerősen elítélték, de szökésben van.

Jó eséllyel pályázik egy helyre a listán, aki ötnél több különböző bűncselekményt követett el, és persze aki bűnszervezetben kö­vette el a bűncselekményt, vagy többszörös visszaeső. Azt is feltüntették, ha fegyveres bűnöző vagy különösen veszélyes a ke­resett ember. Előbbit egy piros pisz­toly, utóbbit egy felkiáltójel jelzi. A listán egyébként továbbra is leginkább csalók vagy valamilyen kábítószerrel kapcsolatos bűncselekményt elkövetők szerepelnek.

Az is érdekes adat, hogy tavaly ilyenkor még körülbelül kilencezer embert kerestek elfogatópa­rancs alapján, ma pedig már majd­­nem 13 ezret. Közülük 79 szegedi születésű. A legfiatalabb egy lány, a 19 éves Barna Bianka, akit lopás miatt keres 11 napja a Szegedi Járásbíróság.

A rendőrségi honlapon to­vább­­ra is él a „Felismeri? Tegyen be­jelentést!” gomb, amelynek se­­gít­ségével névtelenül lehet szólni a rendőröknek, ha valaki látta va­lamelyik bűnözőt.