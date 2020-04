Elfogyott a kalapgumikészlet

A védőmaszkok fontos alapanyaga fogy el a boltokból.

„Fel szeretném ajánlani a ké­­pen látható paplan- és párnahuzatokat, valamint lepedőket szájmaszkkészítés céljából. Van esetleg valaki Nógrád me­­gyében, akinek szüksége lehet rá? Szívesen elviszem, akár 50 kilométerre is, cserébe pedig ha megoldható, szeretnék kérni a családomnak 4 da­­rab maszkot.”

Ez csak egy bejegyzés a sok közül, amit a Szájmaszkkészítő angyalok Facebook-csoportjában osztanak meg emberek, már az ország minden tá­­járól.

Fotó: HÓDI NÓRA

Hódi Nóra, a csoport egyik szegedi tagja a Délmagyarországnak elmondta, hogy már csaknem háromezren csatlakoztak a Szegedről indult kö­­zösségi kezdeményezéshez. Vannak tagjaik Győrből, Budapestről, Debrecenből, és szinte az összes nagyobb városból, ahogy számtalan kisebb településről is.

Azt is megtudtuk, hogy a legtöbben segítséget kérnek, de a felajánlásokból is egyre több érkezik.

A maszkkészítők legnagyobb gondja most az, hogy kezdenek kifogyni a gumiból, amit pedig mással nem, vagy legalábbis nem olyan minőségben lehet pótolni. Azt szeretnék, hogy akinek van felesleges kalapgumija, ajánlja fel nekik, hogy minél több embernek tudjanak segíteni ebben a nehéz helyzetben legalább egy ingyenes szájmaszkkal.