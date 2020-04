Elhalasztották a fesztivált

Elhalasztották a 2001-ben Szegeden alakult Fool Moon vokálegyüttes és az IH Rendezvényközpont által közösen szervezett, április 24–25-re tervezett XV. Nemzetközi Fool Moon Acappella Fesztivált.

Az együttes ezt otthon készült vicces karaténvideóval is rajongói tudtára hozta. Az eseményt várhatóan október 8-án és 9-én tartják meg. Tulajdonképpen ezzel visszatérnek az eredeti már megszokott októberi fesztiválhoz. A jegyek természetesen automatikusan érvényesek az új időpontra, amennyiben az mégsem megfelelő, visszaválthatók lesznek az IH Rendezvényközpontban. Addig sem maradnak produkciók nélkül a Fool Moon kedvelői, a banda ugyanis csatlakozott a Maradj Otthon Fesztiválhoz.

– Sziasztok! Minket, zenészeket is erősen érintenek a ko­­ronavírus-járvánnyal járó korlátozások, ezért most otthonról jelentkezünk. A kialakult hely­­­zet miatt május–júniusig az összes koncertünket elhalasztották vagy lemondták. De ha most mindannyian betartjuk a szabályokat, és otthon maradunk, nyáron újra találkozhatunk. Sajnos a saját áprilisi a cappella fesztiválunkat is el kellett halasztani, abban a reményben, hogy októberben újra találkozhatunk ott veletek. De ígérjük, már az augusztusi SZIN-en újra hatalmas bulit csinálunk nektek! Addig a min­­dennapos tennivalók mellett stúdiózunk és készülünk – mondták a tagok, akik a videón festenek, sakkoznak és puzzle-­­t raknak ki.