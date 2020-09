Elismerték a kiemelkedő munkát végző dorozsmaiakat – Galéria

A Dorozsmáért Emlékérmet, a Dorozsma Mecénása és a Dorozsma Sportjáért díjat is átadták szeptember 25-én. Azokat is elismerték, akik kiemelkedő munkát végeztek a koronavírus első hulláma alatt.

Kiskundorozsmán minden évben elismerik azokat a helyieket, akik példaértékűen tesznek a településrész hírnevének mélyítéséért. Alapvetően ezt a majálison szokták megtenni, azonban a pandémiás időszak erre nem adott lehetőséget, így pénteken pótolták a művelődési házban a díjátadó ünnepséget.

Hajdú Géza, a Petőfi Sándor Művelődési Ház igazgatója kiemelte, amit tesznek helyben, attól jó Dorozsmán élni, azzal szépül a településrész folyamatosan. Hozzátette, a koronavírus első hulláma is megmutatta, hogy jól működő közösség van Dorozsmán, ezt tanúsítja például a Dorozsmai Angyalok csoport megalakulása is.

Idén Farkas Lászlóné nyugalmazott könyvtáros kapta meg a Dorozsmáért Emlékérmet. 40 éven keresztül dolgozott könyvtárosként Szegeden, 31 évig vezette a dorozsmai fiókkönyvtárat, ami munkájának eredményeként folyamatosan bővült, szépült, sőt nevéhez fűződik számos esemény és verseny megszervezése.

A Dorozsma Mecénása címben ezúttal Börcsök Árpád részesült, amiért hosszú évek óta támogatja a helyi sportot és kultúrát. Az Év Sportolója címet ifj. Ottlik Sándor érdemelte ki, ő 6 éve irányítja a helyi sportegyesületet és tesz azért, hogy minél magasabb szintű legyen a labdarúgás Kiskundorozsmán.

Két fiatal sportoló is díjat kapott, Zádori Eszter Panna és Ótott Csanád is oklevelet vehetett át. Ezzel ismerték el eddigi munkájukat, valamint biztatják őket arra, hogy folytassák a sportolást. További 11 helyi lakost is elismertek a pandémiás időszakban tanúsított példaértékű helytállásáért.

Mihálffy Béla, Kiskundorozsma egyik önkormányzati képviselője lapunknak elmondta, mindenkinek fontos az elvégzett munka utáni elismerés, ők az oklevelekkel és az emlékérmekkel szeretnénk meghálálni a dorozsmaiak közösségért végzett munkáját. Hozzátette, büszke valamennyiükre, és arra biztatja őket, hogy a jövőben is álljanak a közösség mellé és segítsék annak munkáját.