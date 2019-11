Elismerték Kemény Lajos tudományos tevékenységét

A Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika vezetője számos új kezelést dolgozott ki, köztük lézerkezelést pikkelysömörben és festékhiány-betegségben, valamint egy különleges fényterápiát is a szénanátha kezelésére. Tudományos akadémiák tagja lett, és két jelentős díjat is kapott.

Tevékenységét Akadémiai-Szabadalmi Nívódíjjal ismerte el a Magyar Tudományos Akadémia, míg a Magyar Immunológiai Társaság 48. Vándorgyűlésén Kesztyűs Loránd Emlékérem kitüntetésben részesült.

Új feladatokkal jár az elismerés

– Amikor a megszerzett tudás eredményei már gyakorlatban is megvalósulnak, különböző társaságok és szervezetek ezt értékelik, és különböző díjakkal ismerik el az eddig elvégzett munkát. Így történt ez most is, hirtelen két díjat is kaptam, valamint az Európai Tudományos Akadémia tagjává is megválasztottak, illetve idéntől a Magyar Tudományos Akadémia tagja is lettem, jövő héten tartom a székfoglaló előadásomat. Az Európai Tudományos Akadémia kapcsán várhatóak új megbízások – nyilatkozta a tanszékvezető, aki szerint az új terápiák bevezetésével érdemelte ki a díjakat.

Világszerte elismert új terápiák

Ilyen terápia például a pikkelysömör és a festékhiány kezelése, amelyre még 1996-ban dolgoztak ki egy lézeres terápiát. Ehhez később Amerikában gyártották le a szükséges eszközöket, így ma már világszerte kezelni tudják ezen betegségek bizonyos formáit. Hasonlóan újdonságként hatott a Rhinolight fényterápia, ami a szénanátha kezelésére alkalmas. A bőrgyógyász beszámolója szerint most újabb módszert vezettek be, amivel még hatékonyabb a bőrbetegségek kezelésére alkalmazott fényterápia, ezt pedig egy gél kifejlesztése tette lehetővé.

Teljesen átalakult a bőrgyógyászat

Megtudtuk, több mint háromezer bőrbetegség létezik, mindig jelennek meg újabbak. Kemény Lajos szerint van olyan, ami eddig is jelen volt, csak módszerek hiányában nem ismerték fel.

– Ma már a génekig látunk. Jelentős fejlődésen ment át az elmúlt 20 évben a bőrgyógyászat, például évekkel ezelőtt a pikkelysömör kezelésére 2-3 gyógyszer volt, most van 10. Korábban 2-3 hetes, kórházban való tartózkodás kellett a gyógyításához, ma már ambuláns kezelés. Évente 4-6 alkalommal eljön a beteg a rendelésre, és bőr alá adott injekcióval tünetmentes lesz. Ugyanez várható az ekcémás betegségek kapcsán is, már ma is elérhető olyan biológiai terápia, amivel a legsúlyosabb betegek is tünetmentesíthetők. Óriási fejlődést tapasztaltunk a bőronkológia területén is, ahol az immunrendszert aktiváló kezelések jelentősen megnövelték a betegek élettartamát – mondta.