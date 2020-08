Elkezdődött a főszezon a csemegekukoricánál

50 és 150 forint között kínálják a szegedi Mars téri piacon a csemegekukorica csövét, a felhozatal nagyon bőséges. A hazai termésnek csak a töredékét esszük meg itthon frissen vagy feldolgozva, főleg Németországba, az Egyesült Királyságba és Lengyelországba exportálunk.

– Kedden sokkal jobban vitték, mint ma, eladtunk vagy 700 csövet, az átlag 400 körül van, de most az eső a vevőket is el­ijesz­tette – mondta a Mars téri piacon Farkas Péter. A deszki őstermelő negyedmagával termel négy hektáron csemegekukoricát, ennyi persze a piacon nem kel el, felvásárlóknak is szállít. Azok akár 4-5 ezer csövet is megvesznek tőle egy nap, és továbbadják az élelmiszert árusító multiknak.

Dessert R78

Július 15-én voltak először kukoricával a piacon, ők 120 forinttal kezdték, de láttak akkor 180-ért is. Most 80 forintért kínálják, ami jellemző középárnak számít.

Már kilenc éve foglalkoznak csemegekukoricával, sok mindent gépesítettek is – jelenleg az Amerikából származó, később érő Dessert fajtát, az R78-ast törik és árulják.

Akciósan 50 forintért is kapni csemegekukoricát, kisebb csövekkel, hiányos szemekkel, de aki jól választ, annak megéri. A szebbje persze csövenként itt is 80 forint. A röszkei termésre azt mondta és írta az árus, hogy csupán három perc a főzési idő. Ő forró vízbe teszi a csöveket és fedő alatt főzi, vevője azonban kuktában készíti majd el.

Vegyszermentes

A nagycsarnokban egy sándorfalvi őstermelő kínálta vegyszermentes, a korábban látottaknál szebb és nagyobb csövű kukoricáját.

– Mindössze kétszáz tövön terem, ma 30 csövet hoztam ki a piacra. Drágább, mint a többi, 130-ért adom, de ennek nem véletlenül nincs levágva a vége. Se nem hiányos, se nem kukacos, és ez jól látszik is rajta – dicsérte portékáját Tóth András. Egyébként nem az övé volt a legdrágább, láttunk a csarnokban 150 forintért is.

Magyarország Európa legnagyobb csemegekukorica-termelője és legjelentősebb exportőre, az itthon előállított termékek csaknem 95 százaléka elhagyja az országot. Legnagyobb piacaink Németország, az Egyesült Királyság és Lengyelország. Az elmúlt években 30-34 ezer hektárnyi területen vetettük, ezzel első helyen állunk Európában. Az évi 500-600 ezer tonna termés kétharmadát a konzerv­ipar, harmadát a hűtőipar dolgozza fel.

Ipari zöldségféle

Ez a legnagyobb mennyiségben termesztett ipari zöldségféle Magyarországon, a hazai termőtájak közül kiemelkedő Hajdú-Bihar megye a maga 14 ezer hektárjával, de Szabolcs-Szatmár-Bereg, Bács-Kiskun, Békés és Csongrád-Csanád megyében is 3-4 ezer hektáros termőterületek vannak. Ezeknek több mint 70 százaléka öntözött, ennek is köszönhető a nagy és biztos termésmennyiség.