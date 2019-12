Ellenőrizzük a csipet, tegyünk bilétát a kutyára

A szilveszteri petárdázás és a tű­­zijátékok veszélyeire figyelmeztetik a kutyatartókat: az erős fény- és hanghatások sok­­kolóan hatnak az állatokra, amelyek emiatt rémülten elkóborolhatnak.

Ezt ne hagyja ki! Hidegtálat készít a szilveszteri bulira? Íme a legjobb receptek!

– Előzzük meg a problémát, és ellenőrizzük a kutyák csipjeiben a megadott adatokat a PetVetData oldalon, ha nem stimmelnek, kérjük állatorvos segítségét a módosításban. Ér­­­demes a kutyákra bilétát is tenni adatainkkal, így ha elkóborolnának, akkor könnyebben hazajuthatnak, ha megtalálják őket – javasolta Farkas Gabriella, a Tappancs Állatvédő Alapítvány kuratóriumvezetője.

Mint mondta, egyre gyako­ribb, hogy visszajutnak az ebek a gazdáikhoz, hiszen sok helyen ingyenesen használható csipolvasók vannak, például az éttermekben és a Mol 123 benzinkútján. Egy felmérés szerint tavaly szilveszter éjszaka 91 kutyát vittek be a töltőállomásokra, közülük 71-nek volt csipje, így a sikeres leolvasás után visszajutottak gazdáikhoz. A mikrocsippel nem rendelkező kutyákat vagy örökbe fogadták, vagy menhelyre kerültek. A mikrocsip-leolvasóval rendelkező helyszínek listája elérhető a Vigyél Haza Alapítvány kutyakereső alkalmazásában.

Emellett a Tappancs is ügyeletet tart, tehát ott is kérhetünk se­­gítséget, ha találunk egy ku­­tyát. Kérdésünkre Farkas Gabriella elmondta, változó, hogy évente hány négylábú szökik el otthonról szilveszterkor. Van, hogy 3-4, van, amikor jóval több állatot fogadnak be. – Évről évre önkéntesek segítségét kérjük az ideiglenes befogadásban, hiszen nálunk folyamatosan telt ház van – tette hozzá.

A szakember szerint fontos, hogy ne hagyjuk kedvenceiket egyedül, ha ezen az éjjelen szórakozni megyünk, akkor kérjünk meg valakit, hogy vi­­gyázzon a kutyánkra, mert a legbékésebb állatok is megrémülnek a durrogtatástól, és képesek a legbiztonságosabb helyről is elmenekülni.