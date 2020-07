Elmaradnak a fesztiválok megyénkben is

Nem lesz idén Szegedi Ifjúsági Napok és a Deja Vu Fesztivál sem.

Augusztus 15. után sem lehet 500 főnél nagyobb létszámú zenés-táncos eseményeket tartani – jelentette be a csütörtöki Kormányinfón Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter.

Ez azt jelenti, hogy elmaradnak a jelentősebb események Csongrád-Csanád megyében is, így nem lesz megtartva a Szegedi Ifjúsági Napok és a Deja Vu Fesztivál sem. Gulyás Gergely közölte, azért nem változtatnak a jelenleg hatályban lévő intézkedéseken, mert az kockázatos lenne, hiszen szeptember elsején tantermi keretek között indítják el a tanévet.

Hozzátette, hazánkban stagnál a fertőzések száma, és azt szeretnék, ha a közelgő második hullámnak is hatékonyan ellen tudna állni az ország. Arra kért mindenkit, hogy továbbra is viseljen maszkot a zárt terekben, a boltokban és a tömegközlekedési eszközökön is, valamint tartsa be védőtávolságot a fertőzések elkerülése érdekében.

Kiderült, 5,3 milliárd forinttal segítik a zenész szakmát, ebből 800 millió forintot a cigányzenészek megsegítésére költenek. Hamarosan garázskoncerteket szerveznek, amit az országból bárki követhet majd.