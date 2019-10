Előre borítékolható a választás eredménye

Nagyéren nem okoz meglepetést az önkormányzati választás. A jelenlegi ciklusban dolgozó helyi politikusoknak nincs kihívójuk, vagyis a lakosok már előre bizalmat szavaztak a polgármesternek és a teljes képviselő-testületnek is.

– A testület tagjaival – Deák Péterrel, Czirbus Imrével, Csávás Zoltánnal, Czollner Jánossal – mindig konszenzusra törekedtünk. Bármilyen parázs vita is alakult ki, mert előfordultak ilyen helyzetek is, mindig úgy álltunk fel, hogy kézfogással köszöntünk el egymástól – mondta Lőrincz Tibor, aki 27 éve polgármester Nagyéren.

A most záruló ciklus igazi si­kertörténet a település életében. Lőrincz Tibor kiemelte, míg a 2014 előtti 22 évben összesen 154 millió forintos fejlesztés történt a faluban, addig az elmúlt 5 évben csaknem 200 millió forint. Jelenleg is nagyjából 100 millió forintnyi pályázat áll megvalósítás alatt vagy vár elbírálásra, ezért most sem ülnek ölbe tett kézzel. A polgármester azt kéri, bár a választás eredményét előre lehet tudni, ennek ellenére minél többen menjenek el szavazni.