Előre kell megvenni a jegyet a Mars téren

Visszaadja a már megváltott bérletek árának időarányos részét a Szegedi Sport és Fürdők Kft. Kübekházán a háziorvos a polgármesterrel egyeztetett az egészségügyi ellátásról, míg a Volánbusz járataira újra csak az előre megváltott jegyekkel lehet felszállni.

Holnaptól nem lehet a sofőrnél jegyet vásárolni a Mars téri buszpályaudvaron – közölte a Volánbusz Zrt. Azt írták, hogy a koronavírus-járvány elleni védekezés hatékonyságának fokozása érdekében tették meg újra ezt a lépést. A kötelező jegyelővétel persze csak a pénztárak nyitvatartási ideje alatt érvényes. Szegeden kívül, többek között Békéscsabán és Kecskeméten is ez lesz a szabály. A Volánbusz arra kéri utasait, hogy tartsák be a közegészségügyi előírásokat. A sorban állás elkerülése és a személyes érintkezések számának csökkentése érdekében pedig ha tehetik elektronikusan vegyék meg a jegyeket és a bérleteket.

Visszafizetik a bérletek árát

A koronavírus-járvány miatt idén másodszor kénytelen felfüggeszteni szolgáltatásait a Szegedi Sport és Fürdők Kft. A cég vezetősége úgy döntött, hogy a bizonytalan időszak miatt a bérleteket arányosan visszatérítik mindenki számára.

A vállalat munkatársai a következő napokban mindenkivel felveszik a kapcsolatot a bérletigénylőn megadott elérhetőségeken. Azt kérik, hogy aki december 4-ig sem telefonos, sem e-mailes megkeresést nem kap, úgy azt jelezze december 15-ig, a [email protected] e-mail címen.

A járványhelyzet miatt Kübekházán is nagyon sokan szeretnék elérni a háziorvost telefonon, ezért a napokban Deák Enikő háziorvos és Héjjáné Gyovai Veronika asszisztens egyeztetett Molnár Róbert polgármesterrel. Arról állapodtak meg, hogy a háziorvost – sürgős esetet kivéve – előzetesen telefonon egyeztetett időpontban lehet a rendelőben felkeresni, ahol egyszerre maximum hatan tartózkodhatnak.

A segélyvonalat kell hívni

Akik állandó gyógyszereiket szeretnék felíratni, vagy járóbeteg-ellátásra beutalót, időpontot kérni, továbbra se a rendelő számát, hanem a Segélyvonal Kübekháza 06/70/ 424-3914-es számán Nikodémusz Miklósnét hívják. Az egészségügyi centrum területén továbbra is kötelező a szájmaszk használata, a rendelőbe belépéskor pedig a kézfertőtlenítés.

A 65 éven felüliek számára meghatározott vásárlási idősáv, vagyis hétköznapokon délelőtt 9-től 11 óráig, valamint hétvégenként 8 és 10 közötti a makói piacon csak a zárt üzletekre, pavilonokra vonatkozik. A piac szabadtéri standjain, valamint az üzletek, pavilonok elé kitett padokra, asztalokra ez az időkorlát nem terjed ki, itt minden korosztály vásárolhat minden időben.

Be kell tartani az előírásokat

Ennek ellenére arra kérik az időseket, hogy lehetőleg a számukra meghatározott védett idősávban látogassák az üzleteket. A piacon minden korosztálynak be kell tartania a szigorú előírásokat, így a megfelelő távolságtartást, valamint az orrot és a szájat is eltakaró maszk viselését. A piac munkatársai mellett rendőrök és polgárőrök is segítenek a szabályok betartásában.