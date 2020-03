Először marad el az állattenyésztési napok

A vásárhelyi Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazda Napok 27 éves históriájában most történik meg először, hogy elmarad. Az ok a koronavírus-világjárvány keltette veszélyhelyzet, a cél mindannyiunk biztonsága.

A rendező, a házigazda vásárhelyi Hód-Mezőgazda Zrt. közleményében, amit a partnerek, kiállítók is megkaptak, az áll: „Sajnálattal tájékoztatjuk Önöket, hogy figyelembe véve a kormány eddigi döntéseit és a WHO világjárvány-deklarációját a Covid-19 pandémiára tekintettel elmarad a május 7–9-re tervezett XXVII. Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazda Napok. A következő kiállítást 2021-ben rendezzük meg.”

– Figyeltük a nemzetközi eseményeket, a híreket, és re­­ménykedtünk, hátha… – mondta Fekete Balázs, a Hód-Mezőgazda Zrt. állattenyésztési vezetője, kiállítás­igazgató.

– A kormány rendelete, amely betiltotta az 500 főnél népesebb szabadtéri eseményeket, megpecsételte rendezvényünk sorsát. Egyetértünk a kormány határozataival – fűzte még hozzá. Arra is gondoltak, pár hónappal elhalasztva és rövidebben megtartják, de a lemondást követően kevés lett volna az idő a járvány lecsengésétől az újabb időpontig, megoldhatatlan lett volna az ismételt és igényes szervezés. Idén is sok munkát, energiát fektettek már a kiállításba, időarányosan jól álltak: a csarnokok és szabadtéri területek virtuálisan 100 százalékban megteltek ipari kiállítókkal, valamint folyamatosan egyeztettek az állattenyésztőkkel és a kereskedőkkel, szolgáltatókkal is. Minden adott volt egy sikeres kiállításhoz.

– Az Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazda Napok, a megye, sőt nyugodtan állíthatjuk, a magyar agrárium legnagyobb, 60-80 ezres látogatottságú seregszemléje először marad el. Korábban előfordult madárinfluenza, sertéspestis, szivacsos agyvelőgyulladás – emberekre is ártalmasan – és kéknyelvűség a szarvasmarháknál, de fokozott állat­egészségügyi és járványügyi védelem, ellenőrzés mellett megtarthattuk. Ez most teljesen más, új, súlyosabb, veszélyesebb helyzet, csakis így dönthettünk. Reméljük, minél hamarabb túl lesz az ország, a világ a járványon – közölte a ki­­állításigazgató.

Fekete Balázs zárásként el­mondta lapunknak: jövőre szeretnék megrendezni a kiállítást és vásárt, az még nem dőlt el, hogy a 27. 2.0-s verziójaként, vagy 28-as sorszámmal szerepel majd.