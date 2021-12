Elrejtett mikuláscsomagokat kereshettek a gyerekek Sándorfalván

A Sándorfalvi Piacon találkozhattak a gyerekek vasárnap délután a Mikulással, hogy énekeljenek neki és fotózkodhassanak vele. A civil szövetség pedig elrejtett a belvárosban 40 édességes zacskót, így aki ügyes volt, szerezhetett csomagot a nagyszakállútól.

Szerencsések voltak a sándorfalvi gyerekek: ők már vasárnap délután találkozhattak a Mikulással, mielőtt útra kelt volna, hogy éjszaka ajándékot csempésszen a kitakarított cipőcskékbe. Délután 5 órától, az adventi gyertyagyújtás után, a Piacon várta az érdeklődőket krampusz társával, bárki odamehetett hozzá és énekelhetett, verset mondhatott neki. A bátor kicsiket pedig szaloncukorral jutalmazta.

– Nekünk nem járt volna, mert nem mondtunk verset, de a krampusz nagyon kedves volt, a kezünkbe csempészett egy-egy szaloncukrot – mesélt az emlékezetes találkozásról a 6 éves Lilla és testvére, a 12 éves Sára. Persze nem csak ők voltak bátortalanok, akadt, aki a piros ruhás öregember közelébe sem mert menni.

– Hátha majd jövőre meggondolod magad – mosolygott a Mikulás.

A legszerencsésebbek egyébként nem csak szaloncukrot, hanem csomagot is szerezhettek. A Sándorfalvi Civil Szövetség ugyanis elrejtett 40-et a belvárosban, így aki megtalálta, nem is kellett reggelig várnia, hogy egy édességgel megtömött zacskó boldog tulajdonosa lehessen. A 3 éves Molli is talált egyet szülei segítségével, boldogan bontogatta nem sokkal később egy asztalnál.

– Rajta van a Mikulás – mosolygott boldogan, miközben nem sokkal mellette a többi gyerek élőben is beszélgetett, illetve fotózkodott a nagyszakállúval.

Mollinak azonban a rajz bőven elég volt, még félt az igazitól. Majd egyesével kipakolta a csokikat, kekszeket is.

– Ez olyan pici, mint én – mutatott büszkén egy kockányi édességet, aminek az ízesítését is egyértelműen meg tudta határozni: „mogyoládés”.

Aki nem talált csomagot, az sem maradt éhen: a Sándorfalvi Művelődési Ház és Könyvtár, valamint a Sándorfalvi Civil Szövetség ugyanis szabadtéri vendégséget rendezett. Összesen 200 lángost sütöttek, melyet ingyen osztottak szét, mellé teát és forralt bort kínáltak. A rendezvény idején kézműves vásár is működött a piacon, ahol adventi koszorúkat vagy akár farönkből készített Rudolfot is lehetett vásárolni. A kis piac jövő vasárnap is működik majd, a városi karácsonyt pedig december 19-én rendezik meg.