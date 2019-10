Hatalmas arányban választottak polgármestereket Csongrád megyében

Természetesen az indulók számától is függenek a szavazati arányok, de érdekes adat, hogy a bordányiak 82,96 százaléka Tanács Gábort támogatta, és bár a szatymazi választópolgárok meglehetősen passzívak voltak, ám az alacsony részvétel mellett is a választók 81,98 százaléka Barna Károly polgármestert támogatta. Öttömösön Dobó István a voksok 81,09 százalékát zsebelte be, míg Kiszomboron Szegvári Ernőné a voksok 79,93 százalékával büszkélkedhet. Ugyancsak szép eredményt ért el Ruzsán Sánta Gizella. A polgármesternek két kihívója is akadt, mégis a szavazatok 74,86 százalékát kapta. Galgóczkiné Krobák Mária munkájával elégedettek voltak a kövegyiek, a szavazatok 77,68 százalékát gyűjtötte be, Nagytőkén Szénászky Zsolt is fölényesen nyert 79,44 százalékkal, Dócon pedig a választásra jogosultak 79,4 százaléka Turda Gábort támogatta.