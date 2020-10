Élsportolóból vált jogásszá az ítélőtábla új sajtótitkára

Volt életvédelmis vizsgáló, de nagyon jó eredményeket ért el az egyik küzdősportban is Gyuris Gábor, aki a nyugdíjba vonuló Bátyi Zoltántól vette át a Szegedi Ítélőtábla sajtótitkári pozícióját. Az új kapcsolattartónak két kislánya van, és a munkája mellett még jut ideje a kick-boxosok utánpótlás-­nevelésére is.

– Fiatalon került a Szegedi Ítélőtáblára, ahol Bátyi Zoltántól vette át a sajtótitkári feladatokat. Milyen út vezetett idáig?

– A jogi egyetem elvégzése után a Szegedi Rendőrkapitányságon helyezkedtem el, az életvédelmi alosztályra, ahol több mint három évet töltöttem. Utána az ügyészségre kerültem Kunszentmártonra úgy, hogy közben Szegeden laktam. Ez a napi ingázás másfél évig tartott, utána pedig már az ítélőtábla következett.

– Itt milyen feladatokat kapott?

– Két és fél éve érkeztem, és bírósági ügyintézőként dolgozom itt, de már titkári feladataim is vannak az egyik bírói tanács mellett. Most pedig Bátyi Zoltán nyugdíjazása után én felelek a sajtókapcsolatokért.

– Kinek az ötlete volt, hogy ezt is megkapja?

– Zoli javasolt, ami nagyon megtisztelő volt, hiszen ő egy igazi legenda itt Szegeden. Nem lesz könnyű, de igyekszem a nyomdokaiba lépni.

– Megmaradt a többi feladata is?

– Igen, a szakmai munkát is továbbviszem, például határozattervezeteket írok a büntetőtanács mellett.

– Rendben, ennyi elég is a szakmáról. Házas, vannak gyermekei?

– Igen. A páromat az egyetemen ismertem meg, hat éve össze is házasodtunk, és van két gyönyörű kislányunk, a pici nemrég múlt két hónapos. Ők mindenben támogatnak, enélkül azért minden sokkal nehezebb lenne. Sok szabad­időm nincs, de azt mind velük töltöm.

– Sajtótitkár, és minden mást is csinál az ítélőtáblán, két kisgyermeket nevel, és még a sportra is marad ideje.

– Igen, a sport régi nagy szerelem az életemben. 1993-ban kezdtem és 2008-ig versenyszerűen, válogatott szinten kick-boxoltam. Jártam több világversenyen is, de sajnos az egyetem után már nem tudtam annyit edzeni, amennyi az élsporthoz kellett volna. Így az edzősködés felé kezdtem kacsingatni.

– Összejött?

– Szerencsére igen. Egész kis korom óta terveztem, hogy ha abbahagyom az élsportot, továbbadom a megszerzett tudást. Van edzői végzettségem is, úgyhogy 2017 decembere óta itt Szegeden a Halker-­KiralyTeam Kick-box Akadémián foglalkozom a fiatalokkal. És azzal el szeretnék büszkélkedni, hogy tanítványaim is szereztek már öt világbajnoki és négy Európa-bajnoki címet, amire tényleg nagyon büszke vagyok. Egyébként Szeged-szerte találkozhatnak velünk az emberek, mert sok városi rendezvényen tartunk bemutatókat, szerencsére sok helyre hívnak bennünket.

– Gratulálunk hozzá. Tulajdonképpen 34 évesen elmondhatja magáról, hogy sikeres ember. Milyen céljai vannak még, akár rövid, akár hosszú távon?

– Most azon dolgozom, hogy a szakmai és a sajtófeladatokat kellően összehangoljam, hogy minél magasabb szinten láthassam el mindkettőt. Ezek a rövid távú elképzelések, jól érzem magam itt az ítélőtáblán, nem tervezek váltást a közeljövőben. Hosszú távon pedig természetesen nem más a célom, mint hogy szeretném bejárni a ranglétrát az igazságszolgáltatásban.