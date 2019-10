Az uniós szabályok olyan népszerű európai autómodelleket is veszélyeztetnek, mint a Polo vagy a Clio. A verseny éles, a károsanyag-kibocsátási és közlekedésbiztonsági követelmények kemények.

Az egyre szigorúbb emissziós szabványok autónként akár ezer eurós pluszfejlesztést is megkövetelnek a gyártóktól, a piacon eddig olcsó kisebb kocsikat nehezebb lesz eladni. A nagyobb kategóriáknál van akkora nyereség az autókon, hogy belefér az uniós elvárásoknak megfelelő technológiák alkalmazása, kisautó ezt nem bírja. A szaksajtó szerint máris elkezdődött a szegmens ritkulása. Úgy tűnik, az Opelnél nincs folytatása a Karl és az Adam modelleknek, és lehet, hogy a Peugeot 108 és a Citroën C1 sem kap hagyományos, belső égésű motorral szerelt, elérhető áron kínált utódot.

Villamosítás

Nemrég az utolsó Volkswagen Beetle is legördült a mexikói gyár futószalagjáról. Az ikonikus népautó nem az egyetlen áldozata a változásoknak, Herbert Diess vezérigazgató nyilatkozata szerint a márka Up! és Polo típusai is „veszélyben vannak”. Az előbbi valószínűleg nem kap a jövőben belsőégésű motort, és csak villanyautóként kínálják.

Találgatás?

Ezek egy része csak találgatás, ám a Sanford C. Bernstein elemzője, Max Warburton úgy véli, nemcsak a miniautók vannak veszélyben, hanem hosszabb távon az olyan modellek is eltűnhetnek a szalonokból, mint a legkisebb Audi, a Fabia vagy az Ibiza. Meglepő kijelentés annak tudatában, hogy ez az egyik legnépszerűbb kategória az európai autópiacon.

Kibocsátás

Mindennek az EU az oka, illetve a jövőre életbe lépő szén-dioxid-kibocsátási határérték 95 gramm/kilométerre csökkentése eladott autónként. Ami most még közelít a 120-hoz.

– Minél kisebb egy autó, annál kevesebb rajta a haszon és nehezebb teljesíteni az emissziós normákat – ismerte be Steve Armstrong, a Ford európai vezetője. 2021-től újabb akadályt kell átlépniük az autót forgalmazónak, minden járműosztályban kötelezővé válik a kameraalapú biztonsági rendszer. A cél, hogy ne haljon meg senki az utakon. Ez rendben van, csak egyelőre nem tudni, ki fogja megvenni a drágább autókat.