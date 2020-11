Eltűnt a vendégek többsége mióta kötelező lett a maszk

Hétfő óta az éttermekben, vendéglátóhelyeken is kötelező a maszkviselés. Szegeden azonnali és drasztikus forgalomcsökkenést tapasztaltak – igaz, ez az időszak most egybeesik családi költségvetés szempontjából a hónap végével is. Aki viszont továbbra is beül ebédelni vagy vacsorázni valahova, általában nem tiltakozik az új rendszer miatt.

Kötelező a maszkviselés az éttermekben, vendéglátóhelyeken is: csak az étkezés idejére lehet azt levenni. Van, aki ezzel hozza összefüggésbe, van, aki nem, de egy biztos: egy csapásra jóval kevesebb lett a vendég. Zuhan a forgalom – Csak erre tudom fogni, hiszen semmi más nem változott. Múlt héten még volt forgalom, most pedig egymás után mondják le a foglalásokat – mesélte Mizsik Attila, aki három vendéglátóhelyet is üzemeltet Szegeden. Legjobban bejáratott étterme, a Pizza Monster forgalma hétfő óta 20 százalékot esett, két új vállalkozása azonban ennél nagyobbat bukott. – A Malackodóban felére csök­­kent a forgalom, a Kiskakasban pedig ötödére. Annyi vendégünk még van, ami eltart bennünket, de azt gondolom, ez megint egy nagy pofon volt a vendéglátóknak – fogalmazott. Megszoktuk a maszkot Róvó Richárd, a Szálka Loft Dining Halászcsárda vezetője szerint ugyanakkor egyelőre nem lehet eldönteni, mi az oka a visszaesésnek. – Ez az időszak egybeesik a családi költségvetési hónap végével, az emberek többsé­­ge még nem kapott fizetést. Rá­­adásul a híradások már most is arról szólnak, milyen rossz a vírushelyzet. Hogy ezek mennyire befolyásolják a forgalom csökkenését, és mekkora része van mindebben a maszkviselés kötelezővé tételének, szerintem nem ítélhető meg – fogalmazott Róvó, akinél egyébként szintén csaknem 40 százalékos volt a visszaesés hétfőn az elmúlt időszak azonos napjaihoz képest. Hozzátette: ő a maszkkal kapcsolatosan nem lát problémát, hiszen az emberek tavasz óta már megszokták, hogy azt szinte mindenhol hordaniuk kell. Hasonlóan vélekedett Kiss Karsa is, aki tegnap menüzni tért be az egyik étterembe. – Nem tesz boldoggá, hogy már az étteremben is kell maszkot viselni, amiben egyébként nekem légszomjam van, de nem szeretnék sem magamnak, sem a vendéglátóhelynek büntetést, úgyhogy természetesen felveszem – fogalmazott. Turcsik Katát és párját, Ró­bertet azonban még csak nem is zavarta, hogy el kell takarniuk arcukat. – A teraszon ültünk le, de itt is ránk szóltak, hogy vegyük fel, így hordjuk. Már egyébként is megszoktuk – mondták. Viccelődnek rajta Vásárhelyen úgy ta­pasztaltuk, szintén elfogadták az új rendelkezést a vendégek, belépéskor és távozáskor viselik a maszkot, az asztaloknál ülve azonban a folyamatos fogyasztásra hivatkozva nem. Többen viccelődnek is az új helyzettel: a felszolgálókat kérdezik, hogy a mellékhelyiségben azért levehetik-e. Néhányan jelezték, nem értenek egyet a szigorítással, de nem szeretnének problémát okozni az érintett helyen dolgozóknak. A járvány második hullámának meredeken emelkedő szakasza zajlik Magyarországon, ezért a korábbiaknál is fontosabb az óvintézkedések betartása. Azt az éttermet, amely nem tartatja be vendégeivel az előírásokat, a rendőrség akár be is zárattathatja.