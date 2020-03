Élve zárták be a galambfiókákat a székelykapuba

Galambmentesítették a vértói székelykapukat, az építmények odúiba azonban már befészkeltek a madarak, az ezek elé húzott hálóval így a fiókákat élve befalazták. A környékbeli lakosok és állatvédők felháborodtak, tegnap így a problémás részekről eltávolították az akadályt.

Egy környékbeli lakó értesítet­­te hétvégén szerkesztőségünket: a Vértói domb székelykapuit problémás módon galambmentesítették. Az üregeket, amelyekbe befészkeltek ezek a városi madarak, pénteken el­­fedték, vélhetően hogy megóvják az építmények állapotát. Csakhogy azokban már fiókák nevelkedtek, a kis ma­­darakat így élve bezárták. A szülők tehát nem fértek hozzájuk, és bár nem hagyták őket magukra, folyamatosan a közelükben voltak, élelmet nem tudtak juttatni számukra.

Tokody Béla, a Magyar Ma­dártani és Természetvédelmi Egyesület Csongrád megyei csoportjának titkára embertelennek nevezte az eljárást.

– A parlagi galamb nem védett, mi több, nemkívánatos madár, hiszen fertőzéseket terjeszt, ürülékével pedig kárt okoz épületekben, szobrokban és au­tókban. De emberi érzéseket is elő lehetett volna hívni, mielőtt a székelykapuk védelmére ilyen intézkedést hoztak – fogalmazott. A szakember hozzátette: közegészségügyi szempontból sem választottak jó megoldást, hiszen a kapukban maradó tetemek hamar oszlásnak indulnak.

A problémáról hallott már Apró-Juhász János is. Az em­lékhelyet létrehozó Független Városi Szövetség-Magyar Egyesület alapító elnöke előzetesen nem tudott a galambmentesítésről, és mint fogalmazott, az­­zal nem is ért egyet.

– A világon sehol nem akadályozzák meg, hogy a székelykapuknál galambok fészkeljenek. Ráadásul a hálók felhelyezése vé­­leményem szerint szerzői jo­gokat is sért, így már kértem, hogy azokat azonnal távolítsák el – mondta el lapunknak.

Lapunk érdeklődésére Nagy András, a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. közterületi építmények csoportvezetője elmondta, a galambok tömeges megjelenését és a rengeteg ürüléket kifogásolták a lakosok. A helyzet már a domb rendeltetésszerű használatát is korlátozta, ezért rendelték meg a galambhálós bevédést. – A munkát végző alvállalkozó hétfőn átvizsgálta a 8 kaput, és ahol szükséges volt, a teret megnyitotta – tájékoztatott.