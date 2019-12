Emelkedett hangulatú karácsonyi ünnepet tartott a Gemma

Komplex szociális központot kér karácsonyra a Gemma Központ, amely a Szent Gellért Fórumban rendezte meg pénteken karácsonyi ünnepségét. Az eseményen Fülöp Attila államtitkár is részt vett.

Lélekemelő itt lenni – fogalmazott Juhász Tünde kormánymegbízott pénteken a Gemma Központ karácsonyi ünnepségén. Hozzátette, az intézmény jó példa arra, hogy a jóakarat és a segítség csodákat képes teremteni ott, ahol a legnagyobb szükség van rá. – Nemcsak karácsony előtt, hanem a hétköznapokon is kiemelt figyelmet kell kapjon az intézmény, hiszen az a töretlen optimizmus, ami jellemzi a központot, arra figyelmeztet minket, hogy sosem szabad feladni, éppen ezért minden segítséget megérdemelnek – emelte ki.

A központ vezetőjétől, Péntek Imrénétől megtudtuk, 2015-ben, amikor megkapták a Bakay Nándor utcai épületet, még 30 fiatal járt hozzájuk, idén viszont már 102 diákjuk van.

– Hamar belaktuk az épületet, sőt most már ki is nőttük. Ezért most ismét álmodtunk egy nagyot, amit beteszünk a karácsonyfa alá, ugyanis egy komplex szociális központot szeretnénk létrehozni, amelyben több intézménytípus is helyet kapna. A támogató szolgálat, a nappali ellátás, a bentlakásos intézmény, egy lakócentrum és egy tehermentesített otthon is. Erre azért is van szükség, mert a régióban nincs a súlyosan fogyatékos gyermekek számára bentlakásos otthon. Bízunk benne, hogy összefogással sikerül megvalósítanunk – mondta el ünnepi beszédében, melyben megköszönte a támogatók munkáját és az egyházmegyének, hogy a Szent Gellért Fórumban tarthatták meg az ünnepséget.

Kiss-Rigó László megyés püspök erre reagálva elmondta, csendes tanúja volt a Gemma csodálatos fejlődésének. – A belső örömet a fiataloknak és a pedagógusoknak nem a fejlesztések adják, hanem az emberi kapcsolatok, az egymás iránti szeretet és megbecsülés. Ebből merít erőt nap, mint nap a központ – tette hozzá.

A fiatalokkal közösen ünnepelt Fülöp Attila szociális ügyekért felelős államtitkár is, aki közölte, az intézmény a jövőben is számíthat a kormány támogatására, Péntek Imrénével hamarosan egyeztetnek a fejlesztésekről is. – Szociális biztonság nincs közösségi kapcsolatok nélkül. Csak közösségben lehet megoldani a szociális kérdéseket, az állam is csak így tudja lezárni azokat – mutatott rá.

Az ünnepségen szinte mind a 102 fiatal bemutatkozott, néhányan betegség miatt nem tudtak jelen lenni. Pásztorjáték, egyéni ének, szavalat és furulya szó, valamint közös tánc is volt. A pedagógusok közösen léptek pódiumra a diákokkal, majd a program zárásaként óriás szívet formáltak együtt.