Emelnék az ötezer forintos PIN-limitet

A koronavírus-járvány idején fontos, mit fogunk meg, érintünk, különösen a forgalmasabb helyeken.

A multiknál mostanában amúgy is gyakoribb nagybevásárlásoknál a vevők egymás után nyomkodják be PIN-kódjukat a pénztárnál. A fizikai kapcsolatok számának csökkentése ér­­dekében az érintéses fizetési kártyás vásárlásoknál a PIN-kód kötelező használatára vonatkozó 5000 forintos értékhatár 15 ezerre emelésére szólítja fel a bankokat és a kártyatársaságokat a Magyar Nemzeti Bank. A jegybank ez ügyben jogszabály-módosítást is javasol a kormánynak. A limitemeléssel a becslések szerint a vásárlásoknak már közel 90 százaléka – mintegy 670 millió tranzakció – lenne bevonható abba körbe, amikor az ügyfélnek nem kellene a POS-terminált megérinteni, a PIN-kódot bepötyögni.

Az MNB emlékeztetett, hogy a koronavírus terjedésének lassítása érdekében már eddig is több intézkedés született az emberek közötti fizikai kapcsolat minimális szintre csökkentése érdekében. Ezeket a lépéseket a pénzforgalom oldaláról hatékonyan támogathatja az elektronikus fizetési megoldások intenzívebb használata. Ezért tartják indokoltnak a bankkártyák használati feltételeinek javítását.