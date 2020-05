Emésztőaknába esett egy 2,5 éves kisfiú Szegváron – Fotók

Beleesett a házuk több méter mély emésztőaknájába egy 2,5 éves kisfiú Szegváron. A kisgyermeket meg nem erősített információnk szerint újra kellett éleszteni, majd mentőhelikopter vitte Szegedre. A rendőrség ismeretlen tettes ellen, gondatlanságból elkövetett, életveszélyt okozó testi sértés gyanúja miatt indított eljárást.

Rendes család, két kicsi gyerekkel

– Még nem volt dél, amikor hallottuk, hogy köröz fölöttünk a mentőhelikopter. Egyből tudtuk, hogy nagy a baj. Akkor már láttuk, hogy itt vannak a tűzoltók és a mentők is, nem is egy járművel – mesélte az egyik közelben lakó.

– Nagyon rendes családról van szó. A fiatal pár 30 év körüli. Két gyermeket nevelnek. A kicsi lányuk talán 6 hónapos, a nagyobb gyermek, a kisfiú, akivel ez a szörnyű baleset történt, 2,5 éves. Beleesett a szikkasztó aknába. Nem tudjuk, hogy történt a baleset. Annyi bizonyos, a fiatalasszony mindig nagyon odafigyelt a gyerekekre. Az apukával együtt nagy szeretetben nevelik a kicsiket. Gondolom, elég volt egy pillanat a bajhoz. Akinek gyereke van, tudja, hogy a legnagyobb óvatosság mellett is megtörténhet bármi.

Az aknában nem volt szennyvíz

A szegváriak elmondták, korábban a szülők egyikének nagymamája lakott a házban, aki kora és egészségi állapota miatt folyamatos gondozásra szorul. Egy intézményben ápolják. A pár a kicsi lány születése előtt költözött az ingatlanba, azóta takarosítgatják, szépítik az otthont. Most az udvart rendezik, az utcán pedig betonos bejárót készítenek.

A ház udvari aknája, a környék lakói szerint, olyan, mint szinte mindenkié, vagyis legalább 5-6 méter mély és nagyon szűk. A szennyvízhálózat körülbelül 5 éve elkészült el Szegváron, így a többség már nem használja a szikkasztót, sokan be is temették. A nagymama is rákötött a csatornahálózatra, így az aknában nem volt szennyvíz.

Egy emberként szurkol a település a kisfiúért

– A kicsiért a tűzoltók mentek le. Láttuk, amikor vitték a létrát. A mentősök sokáig küzdöttek a kisfiú stabilizálásáért. Azt hallottuk, újra kellett éleszteni. Láttuk, amikor kihozták az utcára, be volt kötve szegénykémnek az infúzió. Mentő vitte el az Árpád utca végére, ahol a helikopter már várta. Kicsit megnyugodtunk, amikor láttuk, hogy nem a szentesi bázis felé ment vissza, hanem Szeged irányába repült, vagyis van remény… Borzasztó volt látni, amikor rohant haza a kisfiú apukája a munkahelyéről. Soha sem felejtem el az arcát, ami leírhatatlan fájdalmat és félelmet tükrözött.

A környékben élők azt mondták, a település egy emberként szurkol, hogy teljesen felépüljön a gyermek.

A Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság az ügyben ismeretlen tettes ellen gondatlanságból elkövetett, életveszélyt okozó testi sértés gyanúja miatt indított eljárást.