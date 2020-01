Emléket állítana a huszároknak a fiatal csongrádi fotós

2017 telén fedezett fel véletlenül néhány keresztet a megyehatárnál Koncz-Bisztricz Tamás. Kiderült, elesett magyar katonák nyugszanak alattuk. Az elismert ifjú természetfotós azóta követi a hadisírok sorsát, és szeretné, ha egy kis emlékmű is állnak a sírok felett.

– Még 2017 telén Bokros környékén fotóztunk és a Sós-tót kerestük, amikor rábukkantam a keresztekre, láttam, hogy egy tanya közelében kiáll valami a földből. Két keresztet találtunk, egy táblán annyi állt rajtuk, hogy „1944, honvédek” és azt hiszem az, hogy Árpád Népe Tiszaalpári Hagyományőrző Egyesület – emlékezett vissza az ifjú természetfotós.

Miután a keresztekről készült képei felkerültek a közösségi oldalra, Révész József kereste meg, aki hadisírok ápolásával, felkutatásával foglalkozik. Ő vette fel a kapcsolatot a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum Katonai Emlékezet és Hadisírgondozó Igazgatóságával, ahol is kiderült, a sírok nem szerepelnek az adatbázisukban. Mint kiderült, a sírok három magyar huszárt rejtenek, akiket 1944 októberében végeztek ki az orosz katonák. A közeli tanya tulajdonosa az életét kockáztatva az éj leple alatt eltemette a katonákat, a sírhelyet pedig keresztekkel jelölte meg, a családja folyamatosan gondozta azokat. Később a római katolikus egyház is megáldotta a helyet, és a tiszaalpári önkormányzat is tartott ott egy ideig megemlékezéseket.

Hosszas egyeztetés és engedélykérések után a sírokat tavaly nyáron tárták fel, a hősi halottak földi maradványai mellett csizmák, egy kitüntetés, gombok, néhány használati tárgy és egy második világháborús páncéltörőfegyver is előkerült.

– Készítettem drónfelvételt is a keresztek környékéről, azon látszik, hogy a sírokkal szemben egy szabályos kör húzódik. Csak találgatni tudok, hogy mi lehet az, de akár ott is lehetnek még katonák földi maradványai – véli Koncz-Bisztricz Tamás.

A fotós elmondta, az exhumálás után a keresztek kidőltek a földből, de azt valaki helyreállította. Halottak napján kint jártak, hogy mécsest vigyenek a kereszthez, akkor virágot és gyertyákat is láttak a síroknál. Ez indított el benne egy gondolatot, hogy szeretné, ha valamiféle emléket lehetne állítani a megyehatárnál elesett magyar huszároknak. – Szeretnék tenni ez ügyben, hogy ne feledjük el az ott elesett, hősi halált halt huszárok emlékét, jó volna valahogy emléket állítani nekik. Még nagyon gyerekcipőben jár a dolog, de tervezem felvenni a kapcsolatot a terület tulajdonosával és a tiszaalpári önkormányzattal is – beszélt terveiről a fiatal természetfotós.