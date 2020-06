Emlékezni és megmaradni

Az Országzászló emlékműnél gyűltek össze az emlékezők a Nemzeti Összetartozás Napján Csongrádon.

A harangzúgás, majd a himnusz eléneklése után Bedő Tamás polgármester tartotta meg emlékező beszédét. Elmondta, a trianoni békediktátum nemcsak egy ország, de majdnem egy nemzet megszűnését is jelentette. – Magyarország az I. Világháború legnagyobb vesztese volt, most mégis itt vagyunk és emlékezünk. És ezért fontos az Összetartozás napja, hogy ez így is maradjon. A nemzeti gondolatot tovább kell adnunk gyermekeinknek, unokáinknak – fogalmazott a polgármester.

Farkas Sándor miniszterhelyettes, a térség országgyűlési képviselője beszédében kiemelte, meg kell ismertetnünk a fiatalabb nemzedékkel a békediktátum borzalmait és meg kell tanítani őket cselekedni a nemzeti összetartozás jegyében.

Az emlékező beszédek után az eredetileg erre az alkalomra beregszászi, óbecsei, gyergyóremetei és gyergyószentmiklósi előadók közreműködésével készített kisfilm hanganyagát hallhatták, illetve az Alföld Néptáncegyüttes előadását láthatták a résztvevők.

Szentesen az 1920-as eseményeket korabeli dalokkal idézték meg, amik reggel 9 órától szóltak a Városházánál. A délutáni megemlékezésen a magyar, majd a székely himnusz eléneklése után a Szentesi Református Nagytemplomi Egyházközség zenekara adott elő emlékdalokat, ezt követően az egyházak képviselői tartottak emlékező beszédet. A rendezvény részeként emlékzászlókat helyeztek el, majd Szabó Zoltán polgármester tartotta meg beszédét. A városvezető kiemelte, összefogva, összetartozásban ez a nemzet mindig talpra állt.