Epernagyhatalommá szeretne válni Bordány a térségben

Már több mint egy hete dübörög az eperszezon, megjelentek az út menti árusok, ideiglenes árusítóhelyek. Bordányba látogattunk el eperkertészekhez, akik elárulták, a nagyközség nem titkolt célja, hogy a térségben epernagyhatalommá váljon.

– Kérdezzetek, én majd mondok mindent. Mit akartok tud­ni? Fotót küldjünk át? Van drónos is – és már csippant is a telefon a zsebemben a képpel. A bordányi Lukács Tibornál jártunk, aki 1997 óta foglalko­zik többek között eperrel. A fó­­liás bakháttól egészen a főút mellett lévő epres bódéig kísértük a gyümölcsöt.

Korai gyümölcs

– Bordányban 30-40-en foglalkoznak eperrel. Szerintem már eper- és baracknagyhatalom vagyunk – jelentette ki büszkén Lukács Tibor, amikor az időjárásra és az elfagyott ba­­rackosokra terelődött a szó. De maradjunk az epernél. – Korai gyümölcs, ez az első pénzkereseti lehetőség a szezonban. Egyre többen próbálnak ebből megélni. Össze is lehet hozni, ha az eper mellett mondjuk a barackkal is foglalkozik valaki – mondta. A szezon egy hete kezdődött, a sok fagyos reggel miatt fátyolfóliázni kellett. Ti­­bor állandó kereskedőkkel dolgozik, és külföldi partnereik is vannak.

Nem fért össze a kettő

A szintén bordányi Mészáros Fábián öt éve még az is­kola – Kiss Ferenc Erdészeti Szakgimnázium – mellett kez­­dett eprezni. A családja is ezzel foglalkozott, velük kezdte a munkát, majd egy idő múlva önállósult. Azt mondta, nagyon nehezen, de meg lehet élni belőle. Volt mellette munkája, a vízműnél dolgozott, de az eper egész embert kívánt, mint fogalmazott, nem fért össze a kettő.

Eper, barack, sütőtök

Lukács Tibor az eper mellett barackot és sütőtököt is termeszt, ezek váltják egymást sze­­zonálisan. Közben már a konyhában kávéztunk, ahol megbizonyosodtunk arról, hogy Tibor élete valóban az eper körül forog, még az asztalterítő is epermintás volt. Kávézás közben megbeszéltük, hogy nehéz a görög, spanyol és olasz importtal versenyezni, hiszen nyomott áron, olcsóbban tudják adni a gyümölcsöt, de mint Tibor mondta, a minőség és az íz összehasonlíthatatlan. Próbálnak helyi, bordányi munkaerőt használni, és a koronavírus miatti biztonsági előírásokat is betartják: példá­­ul kesztyűben szedik az epret, idegent nem engednek be.

Időjárás és vírus

A nyomott árú import mellett a vírus is betett nekik. Május elsején és a hídi vásáron is szok­­tak árulni, ezek most el­­maradnak, ezért sok kereske­dőhöz hasonlóan ők is a házhoz szállítással próbálkoznak. Az idei szezonban a nagy hő­­ingadozás mellett problémát jelent még a légköri aszály is.

– A 25 fokot kellene tartani, mert a reggeli fagyban lefagynak, elfeketednek a virágok, amiből nem lesz eper, a nagy me­­legben pedig kényszerfolya­mtok indulnak be, azaz a kis bogyó is elkezd érni, vagy meg­­ég. A fóliában a bakhátas körülmények között növekvő epreket is megtekintettük, és megtudtuk, a szabálytalan formájukat is a kevésbé ideális időjárási körülményeknek köszönhetik.

Eper vagy szamóca?

Az eper vagy kerti eper, termesztett eper, ananászeper az eper nemzetségbe tartozó hibrid növény, amelyet álterméséért termesztenek; a köznyelvtől eltérően a szakmai elnevezése szamóca. Az eper és szamóca kifejezések egysége vagy különbsége nemzet­közi, nyelvtani és nyelvtörténelmi értelmezésben nem tisztázott.

Ezt a bordányi eperkertészek, Lukács Tibor és Mészáros Fábián is megerősítették, mindkettő helyes.