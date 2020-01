Épül a Kálvin utcai rendelő Makón

Szerkezetkész állapotban, nagyjából félig készen van a Kálvin utcai új orvosi rendelő – hangzott el Farkas Éva Erzsébet makói polgármester, Székely Ildikó és Hadik György önkormányzati képviselők, illetve a kivitelező M-Color Kft. ügyvezetője, Méhes Tibor közös sajtótájékoztatóján a helyszínen.

A régi rendelő 2018-ra úgy tönkrement, hogy más választás nem volt, le kellett bontani. A helyére 420 millióból épít egy vadonatújat az önkormányzat, teljes egészében saját pénzből.

A munka májusban kezdődött. Mint láttuk, az épületek többsége már áll, most belső szerelési munkák folynak, hamarosan kezdődik a tetőfedés. Az épületegyüttesnél 20-25 fős csapat dolgozik – tudtuk meg Méhestől, aki szerint most úgy néz ki, hogy határidőre, azaz idén december 31-re be tudják fejezni a munkát. A polgármester hozzátette: a nyitás 2021 első negyedévében várható.

A Kálvin utcai rendelőben 4 házi felnőtt- és 2 gyermekorvos, a védőnői szolgálat, valamint a 4 makói középiskola fogorvosa összesen közel 10 ezer ember ellátásáról gondoskodik – ezzel ez a legforgalmasabb rendelő, amelyhez gyógyszertár is tartozik. Ezeket most ideiglenes helyen, a Lonovits sugárúton találják meg a páciensek.