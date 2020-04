Épül a Móra Ferencet bemutató új kiállítás a múzeumban

Számos verset, regény írt Móra Ferenc, a magyar diákok többsége mégsem tudja, ki volt ő. Még azoknak az intézményeknek a tanulói sem feltétlen, akik az ő nevét viselő iskolában tanulnak. A szegedi Móra Ferenc Múzeum most épülő kiállításának célja, hogy új oldaláról mutassa be névadóját.

– Móra Ferenc sokkal izgalmasabb, szerethetőbb, különlege­sebb személyiség volt, mint aho­­gyan az iskolában megismerhettük. Ezt szeretnénk a munkánkon keresztül folyamatosan, minden lehetséges eszközt és forrást megragadva bemutatni – magyarázta Kovács-Krassói Anikó, a sze­­gedi Móra Ferenc Múzeum munkatársa.

Ki volt Móra?

A muzeológus szerint izgalmas kérdés, hogy a leendő múzeumlátogatók milyen Móra-ismerettel érkeznek a tárlatot megtekinteni. A múzeumnak 2014-ben nyílt egy népszerű kiállítása Móra mesebirodalma címmel, amit több éven át látogathattak az érdeklődők a kultúrpalotában, majd az ország több múzeumában is.

Kovács-Krassói Anikó számtalan tárlatvezetést, múzeumpedagógiai foglalkozást tartott, és mindig arra volt kíváncsi, vajon milyen előzetes tudással és élménnyel érkeznek Mórával kapcsolatban a kiállításra.

– Az jól körvonalazódott, hogy az alsós korosztály nagyon sok kedves, népszerű versét, történetét ismeri, fejből tudták a Cinege cipőjét, ismerték a Kincskereső kisködmön főszereplőit, de aztán ez az élmény elhalványult. Volt olyan középiskolás csoport, ahol annyit tudtak Móra Ferencről, hogy férfi volt. Ezzel szembesülve lettem kíváncsi ar­­ra, pontosan hol helyezkedik el a jelenlegi közoktatásban Móra Ferenc – fejtette ki a szakember.

Már nem kötelező olvasmány a Kincskereső

Megvizsgálta az oktatásszabályozó dokumentumokat és a je­­­lenleg forgalomban lévő tankönyveket, pontosan kiknek és mit ta­­nítanak az íróról. Jól látszik, hogy igazából csak az általános iskola alsó tagozatában jelennek meg a művei, a felső tagozatban már egyáltalán nem. A kisiskolások olvasókönyveiben is nagyon eltérő, de egyre kevesebb mennyiségben lehet Móra-szövegeket találni, a régi jól ismert tankönyvekben még sokkal több verssel, történettel ismerkedhettek meg. A Kincskereső kisködmön pedig, amelyen generációk nőttek fel, már nem kötelező olvasmány.

Középiskolások csak akkor ta­­lálkozhatnak az ő életrajzával, ha van valamilyen különleges életrajzi kötődés vele – ezt tulajdonképpen csak Kiskunfél­egyháza, a szülőváros fedi le. Ko­­vács-Krassói Anikó kifejtette, ku­­tatásai során arra volt kíváncsi, milyen kép élhet egy diákban, aki Móra-iskolába jár.

– Ezt első körben úgy tudtam feltérképezni, hogy megvizsgáltam az iskolai honlapokat, hogyan mutatják be a névadójukat. Sajnos nem túl izgalmas Móra-kép tárul elénk, sokkal inkább esik szó a Móra család szegénységéről, mint arról, hogy miért érdemes őt olvasni – magyarázta.

Iskolai tankönyveket is írt

Kevesen tudják Móra Ferencről, hogy ő maga is írt tankönyveket, egy egész sorozat fűződik a nevéhez Betűország virágoskertje címmel. Ennek az első kiadása 1925-ben volt, és több mint 20 éven át használták őket az iskolákban. Móra saját írásait is „becsempész­te” a tankönyvekbe. Így vált is­kolai tananyaggá már életében, miközben abban reménykedett, hogy egyetlen gyerek se fog miatta – ahogy ő fogalmazott – „ríva fakadni az iskolában”. Az olvasókönyveken kívül Természetrajzkönyveket is írt polgári leányiskolák számára Wagner Jánossal közösen.

Facebook-oldala is van az írónak

– Egy múzeum persze nem szólhat bele abba, hogy milyen Móra-művek kerüljenek bele a tankönyvek­­be, de szerencsére rengeteg lehetőségünk van megmutatni névadónk különlegességét. Éppen ezért minden lehetséges felületet megragadunk azért, hogy bebizonyítsuk, érdemes őt megismerni vagy újra felfedezni.

Móra Ferencnek évek óta van már Facebook-profilja A másik Móra Ferenc néven, hat évvel ezelőtt kiadtuk addig ismeretlen szerelmes verseit Címtelen könyv címmel, ezzel nem kis kockázatot vállalva, hogy egy régi, konvencionális Móra-kép összetörik az emberekben. Kovács-Krassói Anikó úgy fogalmazott, a visszajelzések alapján úgy látják, a nagyközönség jelentős része szereti a szenvedélyes Móra Ferencet is.

A dédunoka a kurátor

A Móra-múzeum munkatársai, mi­­közben az intézményük zárva tart, a kulisszák mögött izgatottan készülnek egy új Móra-kiállításra. Móra rengeteg címmel egy igazi rengeteget álmodott meg a múzeum falai közé személyesen Móra Ferenc dédunokája, Vészits Andrea a kiállítás kurátoraként és Zöldy Gergely látványtervező, ahol rengeteg különlegesség várja a látogatót.

– Első körben egy állandó irodalmi tárlat létrehozása volt az elképzelés, de annál sokkal több lesz – reményeink szerint az is élvezni fogja a kiállítást, aki nem irodalomkedvelő, vagy épp nem tud magyarul, gondolva itt a külföldi turistákra is – tudatta az intézmény munkatársa.

A környezettudatos író

Móra saját korát meghaladva kifejezetten környezettudatos volt, ha most beszélgetne velünk, azt éreznénk, fontos számára a fenntarthatóság. Fűt, fát, virágot hamarabb megszerettem, mint az embereket – állította magáról az író. Ezért a kiállítás innovatív és rendhagyó lesz, különleges látványvilággal, amelynek alapját a természet adja.

A kiállítás tervezői abban bíznak, ha valakinek nincs kedve vagy ideje otthon Mórát olvasgatni, és megnézi majd a Móra-kiállítást, nem csupán a tankönyvekből kimaradt vagy el nem olvasott Móra-művek, hanem a természetkedvelő és páratlan humorú Móra Ferenc elevenedik meg előtte.