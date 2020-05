Épül a zöld város Kisteleken – Fotók

Zöldbe borul a város: több mint 400 fát, több ezer cserjét és virágot ültetnek Kisteleken. De jut még pénz a közterületek felújítására, új játszótérre, parkolókra és kulturált buszmegállóra is. Az Európai Unió által 729 millió forinttal támogatott programot a tervek szerint év végéig fejezik be.

Kistelek is részt vesz a Zöld Város TOP-os projektben. A cél a város zöldfelületeinek növelése, terek, parkolók, játszótér létrehozása, kulturált buszmegálló kiépítése a gimnáziumnál, gyalogátkelővel, szép, rendezett, zöldebb városkép kialakítása. A program az Európai Unió százszázalékos támogatásával, 729 millió forintból valósul meg – tudtuk meg elöljáróban Vass Rozália projektfelelőstől.

Térkövek, terek

– A négy főutca rendbetétele a Rákóczi utcával kezdődött, majd az Árpáddal folytatódott, a térkővel burkolt parkolók, bejárók, növényöblök kialakítása már megtörtént. A városháza udvarán létesítendő tér munkálatai folyamatban vannak, a parkosítás mellett játszótér kialakítása és térköves parkolók kiépítése is megvalósul majd – sorolta a projektfelelős.

Megújuló utcák

A Petőfi és Kossuth utca szerkezete, jelenlegi állapota kicsit eltér, mert ezeknek egy-egy szakaszát a városközpont fejlesztésekor már felújították, parkolókat építettek ki és a főút aszfaltos leállósávját nem térkövezik. A zöldfelületek és járdák mindkét említett utcában megújulnak: a Petőfi a Csillag utcáig, a Kossuth a gimnáziumig. A betonfelületet térköves, mutatósabb járda váltja, melynek komoly alapot készítenek. A Petőfi utca munkálatai folyamatosak, ottjártunkkor láthattuk, miként haladnak a szakemberek, és már hozzávetőleges képet is alkothattunk arról, milyen lesz az új utcakép.

– A Kossuth utcában az Egészségház környezte is megújul. Az Árpád Fejedelem Katolikus Gimnázium és Szakközépiskolánál lévő buszmegálló, mint már volt róla szó, átalakul, új buszvárókat helyezünk ki, és az iskola előtti megálló a Spar elé kerül. Az úttesten gyalogátkelőhely teszi biztonságosabbá az áthaladást, a parkolóknál a vízelvezetést is megoldjuk és kerékpáros pihenőhelyet alakítunk ki a volt Rákóczi-iskolánál. Vagyis jelentős változásokra lehet számítani – jelentette ki Vass Rozália. A projekttervezés 2018-ban, a munkák tavaly kezdődtek, és a Zöld Város építése december 31-re fejeződik be Kisteleken – tette még hozzá.

Fák, cserjék, évelők

A beruházás részeként fákat ültetnek, több helyen füvesítenek és ezekhez öntöző-, locsolórendszert építenek ki a városban, utóbbi is folyamatban van. A tervek szerint 436 fát, 6052 cserjét, 5943 évelőt ültetnek, valamint új biciklitárolókat, padokat, szemeteseket helyeznek ki. A növényeket a többi munkafolyamat végén telepítik, egyrészt mert öntözni kell a friss vegetációt, másrészt a munkák során akaratlanul is kárt okozhatnának bennük. A zöldfelületek kialakítása után az utcabútorok is a helyükre kerülnek.