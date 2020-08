Épülhet az új bölcsőde

Két pályázatot is nyert a napokban az algyői önkormányzat, ami azt jelenti, hogy megkezdhetik az új bölcsőde építésének előkészítését. A tervek szerint hatvan gyereknek lesz majd hely az épületben, amiben egy konyhát is kialakítanak.

– Az új bölcsőde engedélyes tervei már megvannak, most, hogy nyertünk a pályázatokon, a kiviteli terveket is el lehet ké­­szíttetni – mondta a Délmagyarországnak Molnár Áron, a település polgármestere.

Az algyői önkormányzat a napokban kapta meg az értesítést a Pénzügyminisztérium egyik államtitkárságától, hogy nyertek a „Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése” című pá­­lyázaton csaknem 450 millió forintot. Mivel egy másik, szintén a Pénzügyminisztériumhoz beadott pályázatuk is sikeres volt, így elindulhat az új bölcsőde építésének előkészítése.

Jövőre kész lehet

Molnár Áron azt is elmondta, hogy az építésre nyílt közbeszerzést kell kiírniuk, és re­méli, hogy ez még ebben az évben megtörténik, és győztest is hirdethetnek. Ha minden a legjobb ütemben halad, akkor jövő év végére akár meg is épülhet az új bölcsődeépület.

Algyőn a bölcsődés korú gyermekek száma az elmúlt 5 évben 14 százalékkal nőtt, ráadásul az önkormányzat az elkövetkezendő években a tendencia további javulására számít a kormány gyermekvállalás feltételeinek javítását szolgáló intézkedéscsomagja révén.

Egyre több a gyerek

A polgármestertől azt is megtudtuk, a délnyugati lakópark építésével ez a folyamat még nagyobb lendületet kapott a községben, így a bölcsődei fé­­rőhelyek iránti igény is megnövekedett.

A jelenlegi 36 férőhelyes böl­­csődét már kinőtték, tavaly férőhelyhiány miatt 123 gyermeket nem tudtak felvenni. Az ingatlan bővítésére a területi adottságok miatt nincs lehetőség, ezért új épületet kell felhúzni a Tiszavirág utcában, szemben az általános iskolával. Így a jelenlegi bölcsődeépületet az óvoda kapná meg, hiszen ott is szükség van a bővítésre a növekvő gyereklétszám miatt.

környezetvédelem

Az új épületben öt, egyenként 12 férőhelyes csoportszoba lesz, valamint a bölcsőde mű­­ködéséhez elengedhetetlen me­­legítőkonyhát és egyéb ki­­szolgálóhelyiségeket is kialakítanak.

Figyelnek a környezetvéde­lemre is, a tervek szerint a te­­tőn napelemeket helyeznek el, azzal fedezik majd részben a bölcsőde villamosenergia-fogyasztását. Levegő-víz hőszivattyút is beszereznek, a használati meleg víz előállítását azzal oldanák meg.