Érdemes beadatni az agyhártyagyulladás elleni védőoltást

Akár végtag-eltávolítással és halállal is járhat a fertőző agyhártyagyulladás. Éppen ezért fontos beadatni a védőoltást, ezt még csecsemőkorban kell megtenni, hiszen a gyermekekre a legveszélyesebb a betegség.

Nem gyengíti az immunrendszert a bakteriális agyhártya­gyulladás elleni védőoltás, így a koronavírus okozta helyzetben is fontos beadatni azt – hívta fel a figyelmet Póta György, a Házi Gyermekorvosok Egyesületének elnöke a fertőző agyhártyagyulladás világnapján az M1 aktuális csatornán. A szakember hangsúlyozta, a betegségnek igen magas a halálozási arányszáma, ráadásul végtag-eltávo­lítással is járhat a gyógyulás folyamata, illetve végleges idegrendszeri sérülés is lehet a következménye.

Póta György rámutatott, az első tünetek megjelenésétől számítva 24 órán belül a páciens intenzív osztályra kerül, és egyötödük elhalálozik. A tünetek egyébként lázas felső légúti megbetegedésekre adnak gyanút, amely az újfajta koronavírust is jellemzi. Kiderült, a betegség leginkább a csecsemők és az 5 év alatti gyermekek körében jellemző, de veszélyes a 16 és 20 év közötti korosztályra is. Évente 50-70 ilyen beteget diagnosztizálnak Magyarországon.

Rudas Dávid csecsemő- és gyermekgyógyász lapunk kér­­désére elmondta, egyetlen védőoltás sem gyengíti az im­munrendszert, hiszen mindegyik szerepe a védelem.

– Ha kimegyünk egy temetőbe, és megnézzük az évtizedekkel korábbi sírokat, akkor azt látjuk, hogy 5, 3 vagy 1 évesen hunytak el a gyermekek például a torokgyík, a kanyaró és a gyermekbénulás miatt. Ezért kell beadatni az oltásokat, hogy megóvjuk a gyermekek egészségét, életét – hívta fel a figyelmet.

A szegedi szakember ki­­emel­­te, a fertőző agyhártyagyulladás gyors lefolyású és látványos betegség, ezért van jelen a köztudatban. Két alcsoportja van, a B és a C.

– Hazánkban már régóta elérhető a C elleni védőoltás, amely államilag fi­­nanszírozott, csupán a 300 forintos dobozdíjat kell kifizetni. A B elleni már drágább, ezt kifejleszteni is jóval több időbe telt. 30 ezer forint az ol­tóanyag – tette hozzá Rudas Dávid. Mindkét típusú védőoltásból 1 éves kor alatt kettőt, illetve 1-2 éves kor között to­vábbi egyet kell beadatni.